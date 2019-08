Sławomir Sierakowski: Jarosław Kaczyński udowodnił własną teorię spiskową Gdybym był wyborcą z głębokiej prowincji, to naprawdę nie miałbym dobrego powodu, by nie wierzyć PiS Fotorzepa, Rafał Guz

W elektoracie socjalnym miejsce jest zajęte przez PiS, które ma pieniądze, żeby dawać ludziom powód do głosowania na siebie i tolerowania patologii. Elektorat ten nie jest nieświadomy tego, co robi PiS. To często ludzie, którzy z niesmakiem głosują na tę partię, bo otrzymują od niej konkretną pomoc - mówi Sławomir Sierakowski, socjolog, założyciel „Krytyki Politycznej".