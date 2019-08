Mariusz Cieślik & Robert Górski: Prezes zawsze tak kończy

Filmowy hit tygodnia: „Powrót człowieka zwanego Koniem".

Latał, latał i w końcu poleciał. Air Kuchciński zamknięte raz na zawsze. Poniżej dalsza część artykułu

No, powiedzmy sobie jasno. Bez interwencji Sami Wiecie Kogo by się tu nie obyło. Jednego dnia Prezes pogonił Kuchcińskiego, drugiego zażądał ustawy regulującej loty najważniejszych osób w państwie, a trzeciego dnia zapowiedziano publikację listy lotów Kopacz i Tuska. Tak że opozycja może sobie pogratulować. Od teraz wszyscy będą jeździć autostopem.

Przesadzamy? Może troszkę. A pamiętacie poprzednią odsłonę walki z „Bizancjum władzy"? Nagrody dla rządu Szydło? Prezes przy tej okazji obniżył pensje posłom i senatorom. Ci z PiS-u głośno się cieszyli, a po cichu komentowali, że koszty utrzymania kota są trochę mniejsze niż koszty utrzymania rodziny.

Co prawda Kuchciński nie zrobił nic złego, ale już Tusk, robiąc przed laty to samo, co on, robił najgorzej jak można i dziwne, że nie siedzi. Taką zaskakującą puentą skończyła się konferencja prasowa Prezesa w sprawie „samozwolnienia" marszałka. Inna sprawa, że Prezes zawsze tak kończy.

Już się nam trochę nie chce pisać o Kuchcińskim, ale musimy odnotować konferencję prasową samorządowców z Podkarpackiego zwołaną w obronie byłego marszałka Sejmu. Ilość wazeliny zużytej podczas tego wydarzenia wskazuje, że inspiracją dla jej uczestników był trener Jarząbek z „Misia" (łubu dubu, łubu dubu). Ale przynajmniej wiemy już, że Kuchciński to prawdziwy geniusz Karpat. Pardon, geniusz Bieszczad.

Prezes wybrał się na piknik w Zbuczynie i dostał od strażaków hełm lidera. Nie chciał go założyć, twierdząc, że ma dużą głowę. Wszyscy myśleli, że to żarty, a okazało się, że nie. Tak że wielbiciele Jarosława Kaczyńskiego mają kolejny dowód, że to duży rozmiar kapelusza. A ci, co go nienawidzą, upewnili się, że ma zakuty łeb.

Swoją drogą na wspomnianym pikniku działy się ciekawe rzeczy. Nie dość, że Prezes podjadał rogaliki i popijał wódkę, to jeszcze wygłaszał wykłady na temat Unii Europejskiej. To przez Brukselę musimy tolerować LGBT i parady równości. To oczywiście przykre, ale jest i dobra wiadomość. Mimo wszystko Bruksela musi tolerować nas.

Tym razem marsz równości przeszedł ulicami Płocka. Na czołowego obrońcę Polaków przed dewiantami wyrósł zawodnik MMA Marcin Różalski. Gość wygląda tak, że kiedy mówi o dewiacjach, brzmi naprawdę wiarygodnie.

A propos zawodników. Rodzina boksera Dawida Kosteckiego, który popełnił samobójstwo, zatrudniła mecenasa Giertycha jako pełnomocnika. Wcześniej znany był raczej z zamiłowania do polityki, a tu taka niespodzianka. Ale jest w tym jakaś logika, że Giertych został specjalistą od boksu. Paru gości chętnie by mu obiło gębę.

Trwają rozważania, czy Giertych wystartuje w wyborach, czy nie. Lobbują za nim znajomi w stylu Donalda Tuska czy Radosława Sikorskiego. Dla satyryków to byłaby jakaś propozycja, zważywszy choćby na przydomek mecenasa. Pomyślcie sobie państwo, że byłby to „Powrót człowieka zwanego Koniem".

Odnotowujemy, choć to w zasadzie bez znaczenia, że Paweł Kukiz startuje do Sejmu z list PSL. Tego samego, które nazywał kiedyś zorganizowaną grupą przestępczą. Dodajmy, że w tym samym czasie wyrzucił z siebie stek bluzgów podczas wywiadu, a w innym opowiedział, że Prezes zaproponował mu posadę wicepremiera. Podejrzewamy, że w tzw. międzyczasie Kukiz skończył studia na Oxfordzie. Razem z Żorżem i Nikodemem.

Jako że nie samą polityką człowiek żyje, chcielibyśmy ogłosić, że znaleziono nowego króla parawaningu. Został nim plażowicz z Ustronia Morskiego. Swój parawan ozdobił konarami drzew ściętymi na wydmach, które są obszarem chronionym, a całą konstrukcję wieńczyła tabliczka „Rezerwacja dla rodziny". Niech nikogo nie zmyli, że napis był po angielsku. Na 100 procent byli to Janusz, Grażyna i Sebiks!

Bardzo nas cieszy, że tradycja nie ginie. Bo w końcu parawaning to obyczaj kontynuujący najlepsze tradycje sporu o miedzę. Ale i inne staropolskie obyczaje mają się nieźle. Oto przypadkiem trafiliśmy w sieci na zdjęcie Lecha Wałęsy na górskim szlaku. I co? Były prezydent założył skarpety do sandałów. Oto prawdziwy patriota! Jak człowiek widzi coś takiego, to ma ochotę się podnieść i zaintonować hymn.

A pamiętacie chłopa z „Misia" (tym razem nie z Podkarpacia), co to od przedwojny się nie golił? Także i ta piękna tradycja znajduje kontynuatorów. Oto produkujący maszynki do golenia koncern Gillette notuje miliardowe straty. Wszystko przez, panującą także w Polsce, modę na brody „na drwala". Cóż, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.

Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju, autor serialu „Ucho Prezesa"

Mariusz Cieślik, Program 3 Polskiego Radia