Zaskoczenia skryte w talii

Starszym graczom termin „gry karciane" kojarzy się najczęściej z pokerem, tysiącem czy brydżem. Młodsi wiedzą, że określa się nim również popularne gry kolekcjonerskie, takie jak „Magic: The Gathering" czy „Pokemon Trading Card Game". To produkcje, w których rywale składają z setek dostępnych na rynku kart własne talie, a następnie rywalizują w rozgrywkach przypominających złożoną odmianę dziecięcej „wojny". Oczywiście szczęście wciąż ma w niej znaczenie, ale ważniejszy jest dobór kart oraz umiejętne wykorzystanie ich cech specjalnych.

Przykładem takiej gry jest „Keyforge". Tu celem rywalizacji jest zdobycie trzech kluczy. Wymaga to umiejętnego zagrywania posiadanych kart. Podzielono je na domy i podczas każdej tury można aktywować tylko jeden z nich, a następnie wykorzystać powiązane z nim karty. Każda z nich ma inne możliwości, co zmusza do stosowania niekiedy złożonych taktyk i stałego dopasowywania się do przeciwnika.

Jednak „Keyforge" jest tylko do pewnego stopnia przykładem wspomnianych na wstępie gier, gdyż w Polsce ukazały się dwa zestawy startowe – „Czas Wstąpienia" i „Zew Archontów" – oraz pojedyncze talie. W każdym zestawie znajdują się inne, losowo dobrane karty, których nie można wymienić ani odsprzedać.

„Keyforge" uniemożliwia tym samym tworzenie własnych zestawów kart, a co za tym idzie – nie jest grą kolekcjonerską! Niektórym graczom pewnie się to nie spodoba, innych zachwyci. W końcu swoboda tworzenia talii zadecydowała o sukcesie „Magic: The Gathering", ale...

