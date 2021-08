Krzysztof Piasecki. Mniej burz, ale za to bardziej gwałtowne

Przeciętnie w dwie, trzy osoby. Samemu jest ciężko, bo kierowanie, szczególnie w burzy, wymaga dużego skupienia, plus trzeba ciągle śledzić dane radarowe, by wiedzieć, gdzie jechać. Dwie osoby w samochodzie to minimum, a im ich więcej, tym lepiej można podzielić pracę, by nic nam nie umknęło. A jeśli chodzi o to, jak często jeździmy i na jak długo, to naprawdę różnie. Na przykład 14 lipca, gdy ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia w pasie od Śląska po rejon Płocka, wyjechaliśmy przed południem jednego dnia, a wróciliśmy o szóstej rano następnego.

Może całą nie, ale to przecież mój własny rozwój. Jeśli chodzi o wyjazdy terenowe, to z przerażeniem patrzymy, jak rosną ceny paliw, bo to jest tak naprawdę nasz główny koszt.

Nie obraź się, że w takim razie określę to jako hobby, ale jeśli łowcą burz jesteś po godzinach, to ile cię to hobby kosztuje? Czy całą kasę, którą zarobisz, ładujesz w to, by w zasadzie dalej zajmować się pogodą?

Nie do końca, przygotowuję prognozy lotnicze. W przypadku lotnictwa główne zagrożenie stanowią oblodzenie, turbulencje, a także mgły i niskie chmury, burze się omija. Wiele katastrof zostało wyjaśnionych dopiero wtedy, gdy rozwinęły się badania nad burzami, albo wręcz to katastrofy lotnicze wpłynęły na poznanie nowych zjawisk, np. downburstu, czyli silnego prądu zstępującego pod chmurą burzową. Chociaż prognozowanie burz to oczywiście również bardzo złożona sprawa, szczególnie tych silnych i groźnych.

W sumie tak – zboczenie zawodowe (śmiech). Daty najgwałtowniejszych burz już tak mi się wryły w pamięć, że jak tylko na mapie zobaczę jakiś podobny układ, to od razu w głowie otwierają się skrytki, kiedy to mieliśmy coś podobnego i do czego to wtedy doprowadziło. Od razu zaczyna się porównywanie, gdzie ewentualnie są jakieś różnice, które mogą spowodować, że tym razem burza będzie wyglądać nieco inaczej.

Raczej tajemnica. Mamy bardzo rozwinięte różnego rodzaju technologie, a nadal nie jesteśmy w stanie dokładnie, co do miejsca i czasu, prognozować burz, ich przebiegu, zagrożeń, jakie przyniosą. Pociąga mnie ta nieprzewidywalność i niepowtarzalność każdej z nich. Bo nie ma dwóch takich samych burz. Są między nimi oczywiście rozmaite podobieństwa, często je porównujemy, mówimy, że prognozy wyglądają podobnie jak tego i tego dnia, np. pięć lat temu, ale potem rozwój burzy nigdy nie wygląda dokładnie tak samo.

Plus Minus: Co tak naprawdę pociąga cię w burzach? Niebezpieczeństwo? Siła?

Musiałeś się zwolnić z roboty?

Na szczęście nie miałem wtedy dyżuru, więc mogłem czas wolny przeznaczyć na obserwację groźnych zjawisk meteorologicznych. Bo jednak zwolnienie z dyżuru nie wchodzi w grę.

I jak wyglądał ten wyjazd?

Dojechaliśmy najpierw pod Radomsko, gdzie akurat przechodziła pierwsza burza superkomórkowa i wiało naprawdę bardzo mocno. Gdy chcieliśmy się przemieścić do następnej, to na drodze położyło się około 40 drzew, a omijanie takich utrudnień różnymi polnymi drogami zajmuje sporo czasu i trochę nas to spowolniło. Podobne utrudnienia dość często wpływają na to, jakie są nasze kolejne ruchy. Potem podążaliśmy za burzami aż do Bełchatowa, cofnęliśmy się pod Łódź, później przez Warszawę ruszaliśmy w stronę Radzymina, oczywiście wszędzie po drodze sporo krążąc.

To były groźne burze?

Bardzo, tego dnia w ramach procedur, które powstały po tragedii w Borach Tucholskich, ewakuowano wiele obozów harcerskich. Zresztą jeśli chodzi o tamtą burzę z Borów sprzed czterech lat, to też byłem na obszarze, gdzie się rozwijała – na południu Wielkopolski. Widząc, co już się dzieje i jak ona się dynamicznie przemieszcza, od razu przekazaliśmy informacje do odpowiednich osób, które szybko ogłosiły najwyższy stopień zagrożenia.

Co musi się zdarzyć, by burza stała się groźna?

W lecie o sprzyjających dla rozwoju burz warunkach mówimy wtedy, gdy mocno wygrzane powietrze nakłada się na strefę, gdzie mamy bardzo silny przepływ powietrza przy froncie, a dodatkowo jeszcze zróżnicowaną jego prędkość na różnych poziomach, tzw. uskok prędkościowy wiatru. I jeszcze do tego skręt wiatru, czyli uskok kierunkowy, gdy np. na dole wieje z południa – i stąd to ciepłe powietrze – a kilometr wyżej wieje już z północnego zachodu. Wtedy rozwijają się długotrwałe i silne burze.

Tak było pod koniec lipca, gdy w Warszawie właściwie codziennie dostawaliśmy alerty?

Nie, te burze rozwijały się wewnątrz upalnej masy, ale nie było tam wymiany powietrza, silnego przepływu. Ostrzeganie przed tego typu burzami jest wyjątkowo trudne – są one bardzo lokalne i krótkotrwałe, a pod względem prawnym nie mamy na razie w Polsce możliwości wydawania takich ostrzeżeń krótkoterminowych. A te burze stały sobie w miejscu godzinę i zanikały. Ciepłe powietrze zostało wyniesione, ochładzało się, bo wierzchołki chmur burzowych mają temperaturę nawet do -60 st. C, i to wychłodzone powietrze spadało razem z deszczem. A kiedy obszar wokół burzy się ochładza, zostaje ona odcięta od swojego paliwa i zanika.

A kiedy zaczyna zmieniać swoje położenie, to staje się coraz groźniejsza, tak?

Wtedy może się rozwijać i trwać dłużej, ale zdarza się też, że burza, która godzinę postoi sobie w miejscu, również potrafi spowodować poważne szkody. W połowie lipca taka burza rozwinęła się nad warszawskim Ursynowem, zalało część dzielnicy, i w tym samym miejscu zanikła – nad resztą miasta nawet nie padało, na Bielanach wręcz cały dzień świeciło słońce. Bo rozmiary burz są bardzo zróżnicowane, zdarza się właśnie, że pojedyncza komórka ma powierzchnię zaledwie jednej dzielnicy. Takie burze są często trudne do przewidzenia – nie jesteśmy w stanie z dużym wyprzedzeniem wskazać dokładnie, gdzie się rozwiną. Natomiast jeśli chodzi o burze związane z frontami, ze strefami zbieżności, czyli gdzie mamy wiatr zbiegający się z różnych kierunków w jeden obszar, to wtedy dużo łatwiej oszacować, gdzie i kiedy one wystąpią. Może nie jest to w stu procentach pewne, ale prawdopodobieństwo jest duże.

Tak szczerze: wjeżdżacie czasem w burzę?

Staramy się tego unikać, natomiast zdarza się, że sieć dróg nam na to nie pozwala i czasem musimy ją przeciąć. Oczywiście nie wtedy, gdy wiemy, że taka burza przynosi silne wiatry czy opady dużego gradu, bo to duże zagrożenie, szczególnie jeśli to tereny leśne. Ale zdarzało się, że burze mnie zaskakiwały i rozwijały się trochę inaczej, niż się spodziewałem. Jak już znajdziemy się samochodem w środku burzy, to zawsze lepiej stanąć gdzieś na otwartej przestrzeni, gdzie potencjalnym zagrożeniem są wyładowania atmosferyczne, niż ryzykować przygniecenie przez drzewo – po samochodzie ładunek elektryczny po prostu spływa po karoserii do ziemi.

A zdarzyło się, że naprawdę się bałeś?

Nie miałem jeszcze takiej sytuacji. Myślę jednak, że inaczej by to wyglądało w Stanach Zjednoczonych, gdzie burze i tornada są jednak dużo groźniejsze i bardziej nieprzewidywalne niż u nas, przez co ewentualny błąd może nieść większe konsekwencje.

Widziałeś kiedyś tornado w Polsce?

Nie. Jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć, kiedy pojawia się znaczne ryzyko trąb powietrznych, i jako stowarzyszenie Polskich Łowców Burz mamy już sporo trafnych wskazań, gdy rzeczywiście wystąpiły w Polsce tornada, natomiast nigdy jeszcze nie udało mi się go zobaczyć. To zjawisko bardzo krótkotrwałe, a jednocześnie jego natura jest niesamowicie złożona – musi się zgrać bardzo wiele czynników. Trzeba mieć niezwykłego pecha, by się znaleźć na obszarze tornada.

Z waszej perspektywy to chyba szczęście.

To prawda (śmiech). Ale złożenie się tych czynników zdarza się w Polsce niezwykle rzadko, bo mówimy o średnio 15–20 trąbach powietrznych rocznie, w co wliczamy również trąby wodne rozwijające się nad Bałtykiem.

Dwa tygodnie temu media społecznościowe obiegły filmiki z Jastarni, gdzie rozwijały się właśnie takie trąby.

To bardzo ciekawa sytuacja. Po fali upałów Bałtyk był mocno wygrzany, woda miała nawet 24 st. C, a z północy spłynęła chłodna masa powietrza. Między powierzchnią morza a wyższą warstwą powietrza powstała bardzo duża różnica temperatury, rzędu 20 st. C na przestrzeni półtora kilometra, która właśnie sprzyja rozwojowi takich zjawisk. Wtedy jednego dnia pojawiło się przynajmniej siedem trąb wodnych. Taki ich wysyp zdarza się u nas raz na parę lat.

To duże zagrożenie dla statków?

Trąby wodne są zdecydowanie słabsze niż te rozwijające się na lądzie. Myślę, że nawet jeśli statek miałby wyjątkowego pecha i znalazł się dokładnie w miejscu, gdzie takie zjawisko zachodzi, to w dziewięciu przypadkach na dziesięć skończyłoby się jedynie niewielkim zamieszaniem na pokładzie, natomiast sam statek wyszedłby z tego bez szwanku. W ogóle trąby powietrzne rodzą poważne problemy w zupełnie innych regionach świata, bo jak u nas czasem zdarza się 20 trąb rocznie, to w takich Stanach Zjednoczonych tworzy się ich nawet do 2 tysięcy. To całkowicie inna skala, dlatego to tam prowadzi się najbardziej zaawansowane badania tych zjawisk i system ostrzeżeń jest najbardziej rozwinięty.

Ty za to je badasz w Polsce, a dokładniej nie same tornada, lecz burze superkomórkowe, ale to chyba się łączy.

Tak, takie burze potrafią nieść ze sobą znaczne opady gradu, bardzo silne porywy wiatru, a także właśnie tornada. W takim wirze prędkość wiatru może przekraczać nawet 300 km/h. U nas najczęściej występują tylko duży wiatr i grad, zdarza się jednak, że kule gradowe są bardzo duże. Chociażby w tym roku w rejonie Radomia widziałem kule o średnicy 5,5 cm. Ale to i tak nic przy rekordzie, jaki padł miesiąc temu w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. Tam spadły kule gradowe o średnicy blisko 14 cm! Łatwo sobie wyobrazić, jak wyglądały samochody, które napotkały takie kule. Zresztą w sieci momentalnie zaroiło się od zdjęć i filmików po tym gradobiciu.

A tak pokrótce, czym właściwie jest burza superkomórkowa?

Wyróżnia się ona rotującym prądem wstępującym, który jest jednocześnie bardzo dobrze oddzielony od prądów zstępujących. Dzięki temu dochodzi do wyraźnej separacji obszarów wychłodzonego powietrza oraz ciepłego, napływającego do wnętrza burzy, stanowiącego paliwo do jej rozwoju. Takie burze mogą trwać długo, ponad dwie godziny, a były przypadki, że trwały nawet po kilkanaście godzin, przemieszczając się na naprawdę imponujące odległości. W czerwcu 2016 roku jedna z nich rozwinęła się na wschodzie Czech, przeszła przez południe Śląska, Małopolskę, Świętokrzyskie, Lubelskie i wygasła dopiero pod naszą wschodnią granicą. Po drodze przyniosła wszystkie groźne zjawiska, od ulew przez silny wiatr i gradobicie, na tornadzie kończąc.

Dużo wiemy o takich burzach?

Coraz więcej, natomiast nadal za mało, by przewidywać je dokładnie z jakimś większym wyprzedzeniem. Jesteśmy w stanie ogólnie zaprognozować obszar, gdzie mogą wystąpić, czyli że pojawią się np. w województwach łódzkim i mazowieckim, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć kilka godzin przed ich wystąpieniem, że przejdą np. przez Skierniewice i Piotrków Trybunalski. Gdybyśmy mieli system ostrzeżeń, który umożliwiałby nam wysłanie komunikatów na bardzo konkretny obszar z niewielkim wyprzedzeniem czasowym, to moglibyśmy się przed nimi skutecznie chronić – tak działa w Stanach Zjednoczonych system ostrzegawczy o burzach i tornadach. Wszystko więc przed nami i warto iść w kierunku jego udoskonalania. Aktualne alerty są bardzo dobrym punktem wyjścia, ale wielu tu zależy od zapisów prawnych.

O czym konkretnie piszesz doktorat?

Identyfikuję i analizuję burze superkomórkowe na podstawie danych radarowych z ostatnich 15 lat. Identyfikuję je, wyznaczam obszary, którymi się przemieszczały, tworząc ich konkretne ścieżki, a później będę przyporządkowywać do nich warunki, w jakich się rozwinęły. I z tego postaram się stworzyć ich konkretną charakterystykę, by sprawdzić, czy u nas rozwijają się dokładnie w takich samych warunkach jak w Stanach, czy może jest jakiś czynnik nieco je różniący – tego nadal do końca nie wiemy. Do tej pory badaliśmy konkretne przypadki, sam również mam na koncie takie publikacje, ale trzeba to w końcu zebrać w całość, uśrednić i wyciągnąć szersze wnioski, bo może jest jakiś czynnik, którego nie uwzględniamy, a który pozwoliłby na wydawanie dokładniejszych prognoz oraz wcześniejszych ostrzeżeń.

Dlaczego w USA jest tyle tornad?

Po pierwsze, Stany leżą dużo bardziej na południe niż Europa. Często nie mamy tej świadomości, ale Nowy Jork jest bliżej równika niż Rzym, a Nowy Orlean bliżej niż Kair. Z tego powodu powietrze tam jest mocniej nagrzane niż u nas i burze mają do dyspozycji dużo więcej energii. Natomiast drugim czynnikiem bardzo mocno sprzyjającym powstawaniu burz superkomórkowych w USA jest to, że amerykańskie pasma górskie ułożone są południkowo, a nie równoleżnikowo, jak w Europie. U nas Pireneje, Alpy i Karpaty stanowią barierę dla przemieszczania się ciepłych mas powietrza z południa, więc ich przepływ jest ograniczony. A w USA te masy powietrza wręcz hulają sobie bezpośrednio z południa na północ.

A ty kiedy właściwie zacząłeś się interesować burzami?

Bardzo wcześnie. Zamiast na „Wieczorynkę" czekałem na prognozę pogody, bo była dla mnie ciekawsza (śmiech). Generalnie od zawsze interesowałem się przyrodą i każdą wolną chwilę spędzałem czy to w ogrodzie, czy gdzieś w lesie. Pogoda była jednym z elementów przyrody, który uwielbiałem obserwować. Jakoś na przełomie podstawówki i gimnazjum zacząłem uważniej przyglądać się burzom. Najpierw śledziłem je rowerem, a na poważnie zacząłem za nimi jeździć, gdy tylko zrobiłem prawo jazdy.

Jeździłeś rowerem za burzami?

Jasne, przecież nawet jak już był dostęp do danych radarowych, to pojawiały się one z trzygodzinnym opóźnieniem, i jak coś się działo w najbliższej okolicy, musiałem wyjeżdżać rowerem na jakąś otwartą przestrzeń, by mieć jak najlepsze pole widzenia, i obserwowałem, jak rozwija się sytuacja. Ale od tamtego czasu wszystko się bardzo zmieniło, szczególnie pod kątem dostępu do danych. Dziś właściwie każdy może sobie otworzyć odpowiednią aplikację w telefonie i sprawdzić bieżące mapy wyładowań burzowych bądź aktualne dane radarowe. Gdy nie mieliśmy tych narzędzi, to patrzyliśmy w prognozy, ale nie do końca się nimi kierowaliśmy – na zasadzie, że choć jest jakaś tam szansa, że będzie padać, to może i tak zrobimy tego grilla, najwyżej się gdzieś schowamy... A teraz w każdym momencie możemy włączyć radar pogodowy i zobaczyć, gdzie w tej chwili jest deszcz i jak się przemieszcza.

Można nawet zaobserwować dziś modę na śledzenie zjawisk atmosferycznych. Widziałem mema, na którym dziecko siedzi przed komputerem i mówi: „Mama, nie teraz, idą nowe fronty".

Myślę, że wpływa na to wzrost świadomości ludzi w kwestii zagrożeń związanych z tymi zjawiskami, a szczególnie z często poruszanym problemem zmian klimatycznych. No i niemal każdy ma telefon z dobrym aparatem, więc gdy pojawia się jakieś fotogeniczne zjawisko atmosferyczne, momentalnie w mediach społecznościowych mamy masę jego zdjęć, jak ostatnio w przypadku trąb wodnych nad Bałtykiem. To czynnik, z którym trzeba się mierzyć pod kątem badań. Na pewno dostajemy dużo więcej zdjęć tych zjawisk niż kiedyś, ale nie znaczy to od razu, że rzeczywiście częstość ich występowania rośnie.

Okazuje się, że zmiany klimatu, których doświadczamy i które są szczególnie intensywne w obszarach polarnych, w tym na północy Europy, wpływają na to, że zmniejsza się różnica temperatury między obszarami polarnymi a tymi bardziej na południe, co przekłada się na mniejszy przepływ powietrza, bo on w dużej mierze jest skutkiem właśnie kontrastu termicznego. Jak już wiemy, ten przepływ wpływa na gwałtowność burz. I te hipotezy są już potwierdzane – mamy pierwsze publikacje wskazujące, że paradoksalnie nie czeka nas w Europie więcej burz superkomórkowych bądź wielkich układów, wręcz mogą one występować trochę rzadziej. Nie będą to więc gwałtowne zjawiska każdego dnia i nie czekają nas tornada co drugi dzień.

Burze mogą coraz częściej występować jedynie punktowo, nie rozwijając się dalej, stanowiąc zagrożenie głównie podtopieniami – wzrost temperatury będzie powodował, że będą one gromadzić więcej pary wodnej i przynosić większe opady. Nieco rzadziej mogą występować w Europie burze długotrwałe, powodujące szkody na dużych obszarach, stwarzające zagrożenie gradobiciami, tornadami, silnym wiatrem. Mimo że będą rzadsze, to na skutek wzrostu energii ich siła będzie większa. Żeby odnieść się do konkretnych burz, o jakich rozmawialiśmy, częściej będą to takie stacjonarne burze podtapiające Ursynów niż wielkie układy z silnym wiatrem, jak tamta burza w Borach Tucholskich. Jednocześnie siła tych drugich wzrośnie, mimo spadku częstotliwości występowania.

Ale czy będą one powodować takie powodzie jak niedawno w Niemczech i Belgii?

Na pewno zmiany klimatu mogły wpłynąć na intensywność opadów w Niemczech i Belgii, natomiast nie jest tak, że te powodzie to efekt wyłącznie tych zmian – ma na to wpływ także przekształcenie pokrycia terenu. Czytałem również analizę, że mniej więcej podobną sytuację pogodową w tym regionie mieliśmy około stu lat temu. Nie było wtedy oczywiście tak gęstej sieci pomiarowej, więc nie wiemy, czy to były dokładnie te same sumy opadów, czy teraz jednak były one trochę większe, ale dzięki ponownym analizom meteorologicznym oraz historycznym zapiskom wiemy, że opady o podobnej skali występowały na tym obszarze już wcześniej. I nie było to zdarzenie jednorazowe.

To na koniec trochę prywaty, bo dziś wieczorem umówiłem się z kolegami na piłkę. Jaką mam pewność, że nie złapie nas burza i nie zaleje boiska?

Spokojnie, jesteśmy już za frontem, teraz dwa dni spokoju. Pogracie, masz moje słowo (śmiech). Krzysztof Piasecki (ur. 1996) jest synoptykiem, pasjonatem meteorologii, prowadzi fanpage „Pogoda w stolicy jak i w okolicy" na Facebooku. Od dziesięciu lat należy do stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz – Skywarn Polska. Naukowo zajmuje się burzami superkomórkowymi, doktoryzował się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie współtworzy prognozy meteorologiczne dla lotnictwa