Tomasz P. Terlikowski: Szaleństwo obrońców Ziemi Fotorzepa, Rafał Guz

Szaleństwo agresywnych ideologów ekologizmu (odróżniam ją od ekologii, szczególnie antropocentrycznej) zaczyna osiągać rozmiary niespotykane. Od jakiegoś czasu trwa wymuszanie na ludziach rezygnacji z posiadania dzieci, wywoływania wstydu wśród tych, którzy je mają, albo którzy mają ich więcej, niż przewidują to standardy współczesnego „liberalnego faszyzmu" (by posłużyć się tytułem znakomitej książki Jonaha Goldberga), a także promocja tych, którzy ponoć w imię miłości do przyrody, zwierząt i świadomości ograniczeń naszej planety nie chcą mieć dzieci w ogóle albo chcą ich mieć mało.