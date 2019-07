Śpieszyć się też trzeba umieć

Ta kolorowa, metalowa puszka nie skrywa torebek z herbatą ani cukierków. Wewnątrz niej znajduje się grubo ponad sto solidnych, dwustronnych kart okraszonych przyjemnymi dla oka wzorami. To elementy niezbędne do gry w „Miszmasz!", nową produkcję Toma Vuarchexa, autora znakomitego „Jungle Speed", dobrze znanego graczom.

Obie gry są zresztą podobne, bazują na refleksie i spostrzegawczości. W najpopularniejszym trybie rozgrywki gracze wykładają na stół karty i obserwują, czy przypadkiem już takich tam nie ma. Kto pierwszy zobaczy parę, musi wskazać ją palcami. Z początku wydaje się to łatwe, lecz gdy kart na stole przybywa, okazuje się to wyzwaniem. Zwłaszcza że w rozgrywce biorą udział nie tylko wyłożone karty, ale również te z wierzchu talii poszczególnych graczy oraz te zdobyte już wcześniej. Oznacza to, że można podebrać rywalowi jego „dorobek"!

Gra posiada dwa dodatkowe tryby rozgrywki umożliwiające m.in. współpracę między graczami. Zabawa jest emocjonująca i niekiedy bardzo dynamiczna, ale pokazuje, że śpieszyć się też trzeba potrafić. Czasami wzory są bardzo podobne i człowiek daje się oszukać, wskazując parę, której tak naprawdę nie ma. Niewielkie rozmiary pudełka sprawiają, że „Miszmasz!" łatwo wsunąć dziecku do kolonijnego plecaka albo zabrać na wycieczkę na...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Czytaj w e-prenumeracie E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści w serwisie www.rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ