Robert Raczyński: Grzegorz Schetyna nie potrafi się otworzyć

Plus Minus: Kiedy była pierwsza diagnoza?

Osiem lat temu. Postawiła ją zresztą moja żona, która jest radiologiem. Przebadała mnie i stwierdziła, że mam raka.

To trochę szczęścia w tym nieszczęściu.

To przewaga nad każdym innym. Polacy coraz bardziej doceniają lekarza w rodzinie.

Ale nie każdy może go mieć. To był rak czego?

Na wysokości urologicznej, czyli moczowodu. To się usuwa. Problem w tym, że on cały czas odrastał, ale nie był złośliwy. Choć był bardzo uporczywy. Pojawiał się i znikał. Teraz mam rok spokoju.

A jaka jest granica bezpieczeństwa?

Pięć lat. Jak się nie pojawi, to został na trwałe usunięty. Żeby była jasność, to kompletnie mnie nie osłabiło. Ani psychicznie, ani fizycznie.

Może nauczyło trochę pokory?

Narosło wokół tego sporo mitów. Myślę, że wiele osób, gdy kończy 45 lat, zdaje sobie sprawę, że umrze. W związku z tym już wtedy mają tyle pokory życiowej, że choroba jej nie zwiększa. To świadomość tego, że czas, który nam został, jest krótszy niż ten, który spędziliśmy na ziemi.

I co zrobić z tym czasem?

Staram się go wykorzystać w aktywności społecznej. Tak sobie zbudowałem swój życiowy projekt.

I właśnie nie wiem, czy ten projekt życiowy to jest bycie prezydentem Lubina czy zdobycie parlamentu?

Projekt życiowy – być aktywnym publicznie. To trochę duże słowa, ale ja się w tym dobrze czuję.

Ale z tym Sejmem to nie mierzy pan za wysoko? Czy aby na pewno ma pan świadomość, do jakiej walki staje?

Czego tu się bać?

Że pana zjedzą w kampanii parlamentarnej.

Doświadczam tego od 15 lat.

Pan jest prezydentem bogatego miasta. Ma pan za darmo komunikację miejską i wygrywa pan sobie w pierwszej turze wybory. W wyścigu do Sejmu nie będzie tak łatwo.

Wybory samorządowe w Lubinie to nie jest takie łatwe starcie. Przeciwko mnie zawsze startowała górna półka. Europoseł, wszyscy obecni posłowie. Szli z nominacji centrali, a nie lokalnej. Zawsze było zwarcie. Jak miałem na głowie służby, CBA i kilkanaście postępowań, to co mnie może jeszcze zaskoczyć?

Jak zaskoczy, to zobaczymy. To zacznijmy od samej nazwy: Bezpartyjni. Przecież pan działał w partiach.

Założyłem Chrześcijańskich Demokratów w 1990 r., wierząc, że idea organizowania się społeczeństw w partie jest słuszna. I była słuszna na początku lat 90.

Słowo „partia" nie kojarzyło się wtedy źle?

Mieliśmy po 27 lat, byliśmy wychowani na zachodniej kulturze i przekonani, że tak się to powinno robić. Zaczynałem jako prezydent Lubina w roku 1990 i łącznie wprowadziliśmy 36 radnych na 40. Kończyłem z ośmioma klubami partyjnymi. Tak się wtedy organizowało społeczeństwo. Nikt nie był wystraszony PZPR, tylko wszyscy liczyli, że społeczeństwo będzie budować silne partie. Nie wiedzieliśmy, że może być jakiś inny model.

A jest jakiś inny?

Dziś już tak.

Przecież dwie największe partie zgarniają coraz więcej.

To nie świadczy o ich większej jakości, tylko o zwiększeniu aktywności obywatelskiej. Od 2006 r. obserwujemy narastającą czynną aktywność obywateli z poziomu terenu. To widać nawet po frekwencji w wyborach samorządowych, która się podwoiła. Wejście do Unii Europejskiej obudziło przez chwilę nadzieję na wzrost aktywności obywatelskiej.

Nie chcę pana martwić, ale ona się wzięła z tego, że dwie największe partie zaktywizowały swoich zwolenników.

Poszli głosować. Nastąpił przyrost aktywności praw czynnych, ale nie biernych. Nie przyrosło nam kandydatów. Ja w 2018 roku miałem samych bezrobotnych konkurentów. Jakość korzystających z biernego prawa jest coraz słabsza. Wiara w to, że mogę być wybrany gwałtownie spadła. Ja miałem kontrkandydatów, którzy nie mieli pomysłu na swoje życie i pracę.

Ale jak to? Bezrobotny na prezydenta?

Jak pan poobserwuje Polskę, to zjawisko powszechne. Ludzie powtarzali swój mandat często nie dlatego, że tak świetnie rządzili, tylko dlatego, że mieli tak kiepskich przeciwników. Jakość wybieranych gwałtownie spada, dlatego że ich aktywność spadła.

A po co właściwie ktoś, kto ma dobrą pracę i zarobki, miałby iść do polityki? Zarobki nie powalają, trzeba się dogadywać z radnymi, a jeszcze ma się z tyłu głowy te wszystkie kontrole.

Świetnie pan zdiagnozował. Atrakcyjność tej pracy jest niewielka. Od 1990 r. obserwuję ograniczenia ustawowe, dotyczące kandydowania. Pewien wójt, którego żona handluje zniczami na cmentarzu, był już zatrzymany przez CBA.

Dlaczego?

Bo żona korzysta z majątku gminy. Nie wynika to z rozsądnego zapisu, tylko z mnożących się zakazów. Jakby wydzierżawiła majątek wodociągów miejskich – inna skala, a ten sam przepis. Prokuratura to bierze z przyjemnością. Zresztą przepisy zmieniają się w nocy. Może kiedyś trafię do więzienia przez to, że nie wiedziałem o jakimś nowym przepisie.

A Lubin nie jest skazany na bycie w cieniu Wrocławia?

Nie sądzę.

Panu też jest trudniej, jak ma pan zawsze na orbicie takich zawodników jak Zdrojewski, Schetyna czy Dutkiewicz.

Schetyna musiał uciec z Wrocławia, żeby kandydować w Lubinie w 2005 roku. Żeby zostać posłem, musiał startować z okręgu wyborczego Legnica. Dziś na Dolnym Śląsku pokazujemy, że wielkie miasto nie musi dominować. Również w wymiarze politycznym. Tak jest w sejmiku.

Jeszcze do tego przejdziemy. Rafał Dutkiewicz też chciał wejść do wielkiej polityki. Zakładał Polskę XXI, w której pan zresztą był. Nic z tego projektu nie wyszło.

Nie wyszło, bo Rafał Dutkiewicz nie chciał przyjąć mojej interpretacji rzeczywistości politycznej. W 2011 r. on chciał iść do Senatu, a ja mu tłumaczyłem, że to jest bez sensu. Jeśli idziemy po 15–20 proc., to tam nie warto się pokazywać. Zdobyliśmy 15 proc., co dałoby wtedy około 60 mandatów. Dutkiewicz bał się, że nas wszyscy pozabijają, jak przegramy wybory, a ja uważałem, że starcie i tak jest już rozpoczęte.

A pana pomysł na ten Sejm to nie jest właśnie taka trochę Polska XXI, a trochę PJN, czyli coś w rodzaju prawicowej Unii Wolności? To się nie udawało.

Rafał Dutkiewicz stwierdził potem że błędem było nierealizowanie mojej koncepcji. Moje pomysły nigdy nie były wdrażane, więc trudno mówić, że się nie udawały.

Grzegorz Schetyna zapowiada, że będzie sięgać w kampanii po samorządowców.

Polityka nauczyła mnie tego, że interesy społeczne czy polityczne, które nie są zorganizowane, gubią się w tzw. bieżączce.

Schetyna chyba to wie.

Nie mam na to żadnych dowodów.

Przecież znacie się od stu lat.

Potrafi pracować na zapleczu, ale nie widzę, żeby osiągnął jakiś polityczny sukces. Koalicji, którą planował, już nie ma i po wszystkim. Schetyna nie potrafi się otworzyć, bo to polega na rezygnacji z czegoś. Nie wykluczył nikogo ze swojego środowiska. Celem eurowyborów było pokazanie, że zjednoczeni zwyciężamy. Nikt nie zapłacił ceny przegranej.

Są zadowoleni, że udało się zdobyć ponad 38 proc. głosów.

Czyli są zadowoleni z przegranej. Wysoko przegrali.

Platforma mówi: samorządowcy to my.

I niech sobie mają taki przekaz. Wszyscy ci, po których on sięga, stali się prezydentami, gdy nikt jeszcze nie wiedział, że będzie Platforma Obywatelska. Samorządowców jest 50 tysięcy, więc nawet jeśli przyprowadzi 10, to nic to nie zmieni. W Sejmie jest dużo samorządowców: byli prezydenci, wójtowie i burmistrzowie nie odgrywają żadnej roli.

Jak to nie odgrywają? Są maszynką do głosowania.

Nie są zorganizowaną grupą interesu.

A co zrobić, żeby byli?

Muszą mieć własny klub. Moje doświadczenie jest takie, że jak buduje się większość, to jak jest niezależny radny, o którego się zabiega, to celem jest pozyskanie go do klubu. Wtedy kończy się jego niezależność. Wtedy musi już głosować jak klub. Dopóki ma niezależność, jako radny więcej może wyszarpać niż jako członek klubu. Tak samo w parlamencie. Jak pan ma koalicję kilku partii, to ta grupa interesów ma większe możliwości.

Trochę teraz pan mówi jak Paweł Kukiz, z którym miał pan już bardzo różne relacje. Ostatnio się podobno dogadaliście.

Spotykamy się i rozmawiamy. On się nie obraził i ja też nie. Rozumiemy się.

A on zmarnował swoją szansę?

Tak, i ma tego świadomość.

A jest ta energia w społeczeństwie, by pan dostał taką szansę? Albo żebyście dostali ją razem?

Nie wiem. Patrzymy i liczymy.

I co wam z tego liczenia wychodzi?

Wychodzi nam, że na 40 do 50 proc. nam się uda. Celem nie jest obecność w parlamencie, bo to proste. Celem jest przekonanie tylu naszych sympatyków w terenie, że zdobędziemy więcej niż 11–12 proc.

Przecież to praktycznie niemożliwe.

Inaczej nie ma sensu startować. Jak nie będziemy mieć przed wyborami 10 proc., to się wyrejestrujemy.

Nie polecam składania tak poważnych deklaracji. Nie polecam również tak bardzo ufać sondażom.

Mam swoje sondaże na bazarze i tam mówią, że trzeba coś zrobić.

Pan jest prezydentem miasta, więc mówią panu na tym bazarze to, co pan chce usłyszeć.

Jeżdżę na różne bazary i mam zawsze prawdziwe dane.

Ktoś na tym bazarze słyszał o Bezpartyjnych Samorządowcach? Pan liczył, jakie pieniądze są do tego potrzebne?

Do tego nie są potrzebne pieniądze, tylko determinacja. Zandberg ma 20 mln zł dotacji i nic z tego nie wynika. Pieniądze nie decydują o wszystkim, tylko wspierają projekt. Trzeba mieć ideę.

A pan ma jaką ideę?

Ideę naprawy państwa.

Wszyscy tak mówią.

Wiem, co trzeba naprawić. Przede wszystkim w Polsce nie ma państwa – nic nie działa, nie ma służb i inspekcji. My możemy wiarygodnie powiedzieć, co nie działa.

Nie wiem, czy to dobry pomysł, by iść do wyborów z hasłami wzmocnienia inspekcji.

A ja myślę, że ludzie tego chcą. Chcą mieć prawdziwe inspekcje ochrony środowiska, by wyłapywać dzikie wysypiska śmieci, które mają w lesie i ktoś je tam podpala. Wiemy już, czym jest wolność, i tęsknimy na niemieckim czy skandynawskim państwem. My, Polacy, nie jesteśmy z XIX wieku, choć starają się nam to wmówić politycy.

A to nie jest tak, że politycy mówią to, co ludzie chcą usłyszeć?

Jestem przekonany, że potrzeba wzmocnienia państwa. Polacy muszą podjąć ryzyko. Tylko pytanie, czy zmiana Platformy czy PiS na nas jest jakimś ryzykiem, bo żadna z tych ofert nie zbudowała silnego państwa. Jak widzę płonące śmieci, to musi się to od razu skończyć, a nie będą one płonąć co tydzień.

To trochę wychodzi przy smogu. Widzimy, że sąsiad pali jakiś syf, ale donosić na niego? To się źle kojarzy.

Nie przełamiemy takiej sytuacji, że Polacy będą donosić na swojego sąsiada, i chyba nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, by reagować w wielkich projektach, gdy płoną jakieś toksyny. Mija 30 lat od obalenia komunizmu. 30 roczników nabyło prawa obywatelskie. Niesamowita skala. Mogliby przesunąć strukturę polityczną.

Ale rządzą tylko ci urodzeni przed 1989 r.

To czemu młodsi się nie zorganizowali? Czemu nie stanęli za państwem?

Karolina Wigura z „Kultury Liberalnej" mówi, że nie są tak zahartowani jak ci, którzy walczyli z komuną.

Może mieć rację. My mamy większą łatwość przeżycia. Mamy mniejsze potrzeby. Z dzisiejszą młodzieżą jest inaczej. Tak jak pokolenie II wojny światowej cieszyło się ze wszystkiego w latach 50 i 60. Coś w tym jest, ale do młodego pokolenia już dociera, że to państwo musi być sprawniejsze. Jeśli ja mam w Lubinie wakat na poziomie 10–15 proc. w policji, to musi się na czymś odbić. Atrakcyjność tego zawodu spadła. Dziś chłopak, który tam idzie, nie chce być szeryfem, tylko chce kupić sobie mieszkanie. Gospodarka poszła do góry, a budżet za tym nie nadążył. Obserwujemy to też w szpitalach. Średnia wieku pracowników to 60 lat. Skończy się tak, że jednego dnia wszyscy odejdą z zawodu.

Wszyscy o tym mówią, ale nikt nie miał odwagi zrobić z tego sedna kampanii.

Nie czuliśmy jeszcze tego 10 lat temu. Teraz do tego dochodzimy. Dlatego nie mówię, że idziemy po 70 proc. wyborców, tylko po 10. Chcemy wskazać Polakom kierunek. Nie można tego zrobić, nie będąc w politycznych strukturach. A teraz jest tak, że NBP kupił 100 ton złota i nikt nie wie po co. Osłabiliśmy złotówkę, by utrzymać eksport. Jest to jakiś kierunek, ale nikt o tym nie mówi.

Pójdzie pan do Sejmu i zostawi Lubin?

Jak Zdrojewski był prezydentem Wrocławia, to mógł być jednocześnie parlamentarzystą.

I to było mądre?

Tak. Lepiej państwo wtedy wyglądało. Dziś Sejm obraduje raz na dwa miesiące. Jak pan policzy posiedzenia w roku, to nie wiem, czy wyjdzie 20.

Pracuje się też w terenie i komisjach, choć wracamy do tematu maszynki do głosowania i pytania, po co to panu?

Zachęca mnie do tego wiek. Myślę, że to ostatni akt pokolenia 50-latków. Jestem ostatnim w Polsce prezydentem miasta, który został wybrany w 1990 roku. Znam wszystkie modele polityczne ostatnich 30 lat i wiem, jak złe są. Kiedyś nie zarządzałem budżetem, tylko funduszami, które szły z Warszawy. Przykładowo: naród dużo pił, to były pieniądze na kulturę. Teraz to jest odtwarzane. Minister sprawiedliwości ma fundusz sprawiedliwości, a minister środowiska ma fundusz ochrony środowiska. Ja wiem, do jakiej katastrofy to prowadzi.

A jak powinno to wyglądać?

Normalny budżet. Wszystkie decyzje związane z finansami muszą zapadać w Sejmie, a nie w administracji. W latach 80. budowano fundusze, bo państwo było niesprawne i trzeba je było omijać. Każdy minister próbował zabezpieczyć swoje interesy. Dla mnie to jest dowód, że przechodzimy do ostatniej fazy, czyli wydzielonej administracji, która przejmuje zadania, ma własne dochody i egzystuje na marginesie państwa, a nie realizuje jego interesy. W 2015 roku, tydzień po wyborze rządu, spotkałem się z Kazimierzem Ujazdowskim, który był wtedy europosłem PiS. Zapytałem go, czemu nie wszedł do rządu, a on odpowiedział, że nie mieści się w tym składzie, bo Jarosław Kaczyński uważa, że tego kraju nie da się naprawić i trzeba rozdać pieniądze. Wtedy w to nie uwierzyłem. Tydzień później jadłem obiad z Markiem Jurkiem, który powiedział, że konstytucja nie zakłada rządzenia monopartii. W momencie, gdy do niej dochodzi, następuje degrengolada rządzenia. Też mi się to nie mieściło w głowie. W 2005 PiS i PO szły z podobnymi hasłami zmian państwa i razem mogli wszystko. Okazało się tylko, że nie chcą nic razem zmieniać.

A da się naprawić kraj?

Politycy zakładają, że tego nie da się zrobić, a w chaosie łatwiej się rządzi. Ja chcę usprawnić państwo. Nie mam większych oczekiwań. Chodzi o to, że jak zadzwonię do inspekcji ochrony środowiska, to wiem, że ona zadziała, a nie dowiem się od naczelnika, że nie ma ludzi, których można wysłać.

Pan tak krytykuje PiS, a ma pan z nimi koalicję w sejmiku.

Bezpartyjni mają koalicję, ale w powiecie PiS ze mną walczy. Są rzeczy, które mogę załatwić tylko z rządem. Warunkiem zawarcia tej koalicji w sejmiku było zmniejszenie podatku miedziowego, czyli egzotyka dla większości Polski. Przekupiłem PiS i zaproponowałem współpracę. Powiedziałem, że dam im dwóch wicemarszałków, jak zmienią ustawę o podatku miedziowym. Skuteczne?

Skuteczne.

A pan się mnie pyta, czy boję się wielkiej polityki. Proszę zobaczyć, jaka ona jest prosta.

Prosta, jak się ma takie argumenty. Ma pan czym zagrać na Dolnym Śląsku, ale czym pan zagra w polityce krajowej?

Jest prosta, jak się jest obecnym. W kraju będzie podobna sytuacja, bo wszyscy będą nas chcieć. Zarówno Platforma, jak i PiS. Wejdziemy w środek z 50 szablami.

Tak samo mówił Paweł Kukiz.

Kiedyś chciał mieć kadrówkę, a teraz już wie, że to nie jest ten model. Gadanie mądrych rzeczy w Sejmie bez możliwości oddziaływania na politykę nic nie zmienia i zaczyna się być egzotycznym. Duopol powoduje, że obydwie partie bardzo się do siebie zbliżają. Ten, kto weźmie 40 szabel, będzie ważny.

Wejdzie pan w kampanię i będzie musiał odpowiedzieć na pytania o sprawy światopoglądowe, które pana nie interesują.

Tak jak większość. Polaka nie interesuje, kto z kim śpi na trzecim piętrze. Nie idę po 40 proc. Jak ktoś idzie na taki wynik, to musi mieć pomysł na uregulowanie wszystkiego. Ja chcę uregulować tylko pewne części państwa. Minęło 25 lat od uchwalenia ustawy antyaborcyjnej. Nic się w niej nie zmieniło, więc jakie znaczenie ma cała ta dyskusja?

Zawsze pojawia się pytanie, czy to nie jest moment na zmiany.

Znowu się pojawia i znowu minie 25 lat. Nikt nie jest zainteresowany taką zmianą, ale można napuszczać te grupy na siebie.

Pan kompletuje listy w całej Polsce?

Mamy teraz taką fazę, że się liczymy. Mój asystent mówi, że mamy dziś 40 proc. szans na ich skompletowanie. Zebrać dziś ludzi, którzy chcą żyć z polityki, jest trudno. Nie mamy parcia. Bycie dziś posłem to jest pauperyzacja życia. Chcę iść do Sejmu nie dlatego, by mnie częściej obrażali w telewizji, tylko dlatego, żeby usprawnić państwo. Nie chcę być zawodowym politykiem.

Przecież pan całe życie jest zawodowym politykiem.

Może użyłem złych słów. Nie chce żyć z Sejmu. Mogę być politykiem w innych miejscach i nawet dobrze mi to idzie. Proszę popatrzeć na zdjęcia prezydentów z 1990 r. Jako jedyny przetrwałem.

—rozmawiał Piotr Witwicki, dziennikarz polsatnews.pl