Zielone jabłko pracuje

Michał Zacharzewski

Na pudełku gry planszowej „Newton" widnieje zielone jabłko. To oczywista aluzja do owocu, który spadł na głowę tytułowego fizyka i natchnął go do stworzenia teorii grawitacji. Tyle że, jak dziś wiemy, żadnego jabłka nie było. To historia zmyślona; niektórzy biografowie angielskiego naukowca sugerują jedynie, że lubił wylegiwać się w sadzie i podziwiać rosnące na drzewach owoce. Jabłka cenił, przyznawał się, że chrupał je nawet w kościele.