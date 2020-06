Jak Neron chciał spalić Poznań

Wielotomowa saga o rodzinie Borejków mieszkającej na poznańskich Jeżycach wraz z tomami poświęconymi ich przyjaciołom zgromadziła wierne grono wielbicielek. I choć jej najnowsze części spotkały się z chłodniejszymi recenzjami (w sprawie „McDusi" z 2012 r. rozgorzała dyskusja, czy autorka nie powinna potępić bohatera książki za agresję wobec dziewczyny), to seria wciąż jest wznawiana i czytana przez nastolatki.

Choć swoją przygodę z Jeżycjadą zakończyłam na tomie 17. (jeszcze przed „McDusią"), to z ogromną przyjemnością zatopiłam się w wydanym niedawno kompendium „Na Jowisza! Uzupełniam Jeżycjadę". Trudno nie uśmiechnąć się już na widok okładki – widnieje na niej Bobcio, pierwsza postać, którą czytelnicy poznali w rozpoczynającej serię „Szóstej klepce" z 1977 r. Ten sześcioletni chłopiec pod wpływem zasłyszanej dysputy literackiej o piątej rano rozniecił ognisko na balkonie, bawiąc się w Nerona. To scena typowa dla Jeżycjady: napisana z humorem i ozdobiona literackim nawiązaniem. W „Na Jowisza!" jest sporo utrzymanych w podobnym duchu anegdot.

Książka jest na poły kompendium wiedzy na temat serii, a na poły biografią Małgorzaty Musierowicz, przygotowaną we współpracy z córką Emilią Kiereś (nieznacznie obecna na kartach książki, choć miała spory udział w doborze treści). Przedstawione historie to między innymi odpowiedzi na liczne pytania c...

