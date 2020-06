Irena Lasota: Co się dzieje w USA

Wiadomo, że bezpośrednim zapalnikiem tych zajść była śmierć George'a Floyda w Minneapolis 25 maja. Również w zależności od preferencji politycznych jedni mówią o nim jako o nieskazitelnej osobowości, inni jako o człowieku z nie najlepszą przeszłością. Nie ma to oczywiście znaczenia dla analizy zdarzeń, które potem nastąpiły.

Najsilniejszym bodźcem, o którym najmniej się mówi, a który mógł wywołać największy, niekoniecznie uświadomiony szok, było to, że dla większości to pierwsze prawdziwe oglądanie zabijania człowieka. Nieważne, czy nazwiemy to egzekucją, czy nieumyślnym zabójstwem, morderstwem czy wypadkiem przy pracy. Większość ludzi zna zabijanie tylko z filmów – w przygodowych filmach może to być bardzo krwawa scena, w kolorach i z odpowiednia muzyką; w poważnych filmach muzyka jest inna, umieranie może być dłuższe, ale jest to jednak tylko film i wiemy, że aktor będzie się jeszcze uśmiechał w innych filmach.

Umieranie George'a Floyda trwało prawie dziewięć minut. Właściwie umieranie trwało pięć, ale my tego nie wiemy, bo oglądamy w przybliżeniu, bez żadnej muzyki, dużego mężczyznę duszonego kolanem przez człowieka w mundurze. Od początku wiemy, że nie będzie happy endu i mimo to oglądamy do końca. Sprawdzałam różne filmy fabularne pod kątem długości scen umierania w wyniku zabójstwa i nie znalazłam niczego równie długiego, jak oba amatorskie filmy nakręcane telefonem, pokazywane bez końca w telewizji.