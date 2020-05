Michał Szułdrzyński: Najsmutniejsza rocznica JP2

Od premiery pierwszego filmu Sekielskich minął dokładnie rok. Przez ten rok nie zrobiono porządku w szafach, więc co jakiś czas wypadać z nich będą kolejne trupy. Z każdym miesiącem oczekiwania wiarygodność Kościoła będzie maleć. Niekoniecznie musi się skończyć tak jak w Australii czy Irlandii, ale w sprawie wyjaśniania skandali pedofilskich polscy hierarchowie robią niewiele, by się tak nie skończyło.

Oczywiście księża i biskupi mogą się wzajemnie przekonywać, że wszystko jest w porządku. Problem w tym, że już wkrótce rzeczywistość może powiedzieć „sprawdzam". Ilu wiernych nie wróci do świątyń, gdy zostaną w pełni otwarte po zakończeniu pandemii? Podczas rozmów ze znajomymi księżmi widzę rozczarowanie postawą hierarchów. Premier kazał zamknąć świątynie, to je zamknęli. Abp Gądecki wezwał do różańca codziennie o 20.30, wszyscy się dostosowali. I tyle. Uderzała bierność kleru, mało kto wpadł na pomysł, by np. w Wielką Sobotę objechać teren parafii i święcić pokarmy z samochodu. W sytuacji kryzysowej zabrakło inicjatywy.

Kościół miał inne plany na ten rok. Skupiał się na rocznicy urodzin Jana Pawła II, na planowanej na czerwiec beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Epidemii, co zrozumiałe, nie przewidział, ale też nie potrafił na nią zareagować. I w pewnym sensie pokazał swoją zbędność. Osoby działające we wspólnotach, głęboko wierzące, z tego powodu nie odejdą. Ale ci, których związek z Kościołem bardziej był oparty na przyzwyczajeniu niż doświadczeniu kontaktu z Bogiem, w poczuciu tej zbędności mogą już nie wrócić. Tuż po setnych urodzinach JP2 widać to szczególnie wyraźnie. I dlatego nie ma powodów do radości.