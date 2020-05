Kościół wobec skandali. Święty spokój czy dobro ofiar Facebook, Sekielski

Od jakiegoś czasu po naszym kraju przewalają się monologi na temat nowego filmu braci Sekielskich. Tak, wiem, że powinienem napisać, iż odbywa się debata, ale to nie byłaby prawda, bowiem w istocie toczy się kilka odrębnych narracji, które niemal nie mają ze sobą punktów stycznych, a od czasu do czasu gdzieś – często poza mediami – odbywa się krótka dyskusja, spotkanie, rozmowa, która posuwa całość do przodu, prowadzi do jakichś konkluzji. Nie wiem, czy to specyfika obecnych mediów w ogóle czy może polskiego podziału plemiennego, ale tak to właśnie wygląda.