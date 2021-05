Tomasz Terlikowski: Paszport szczepionkowy, wolność i konsekwencje AFP

Zasada niedyskryminacji, choć jest istotnym elementem naszego systemu prawnego, nie jest i nie może być absolutna. Rozmaite ograniczenia, jakie nakładają państwa czy linie lotnicze na podróżujących, niewątpliwie ograniczają naszą wolność, a nawet mogą być uznane za dyskryminujące. Nie da się pracować w gastronomii i nie mieć książeczki sanepidu, nie da się wyjechać do krajów afrykańskich na dłużej i nie mieć szczepień na choroby tropikalne, nie da się na dłużej wjechać do USA bez szczepienia choćby przeciwko różyczce. Jakby tego było mało, gdy latamy samolotami, zgadzamy się na prześwietlanie naszego bagażu i nas samych, czy – gdy np. lecimy do lub z Izraela – na możliwość rewizji osobistej.