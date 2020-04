Krzysztof Zanussi: Naprawdę nie warto umierać za iPhone'a

Plus Minus: Dzisiaj tak wiele rozmów zaczyna się pytaniem: jak się pan czuje?

Osobiście, zdrowotnie czuję się poprawnie. Jestem w tej kategorii wiekowej, która należy do grupy największego ryzyka, jednak w tej chwili mieszkam w lesie i praktycznie z nikim się nie spotykam. Ale, oczywiście, jestem przejęty wszystkim, co dzieje się wokół. Wielkie tragedie zawsze nas zaskakują. Powinniśmy od dzieciństwa wiedzieć, że egzystencja człowieka jest krucha, a jego byt na ziemi niepewny, a jednak wciąż chwytamy się pozorów bezpieczeństwa. Chcemy, by wszystko było przewidywalne, próbujemy wierzyć, że to my decydujemy o losach świata, że nie dokonują się one niezależnie od naszej woli. To, czego jesteśmy dziś świadkami, wywołuje poczucie rozpaczy i dyskomfortu. I ja też w tym dyskomforcie tkwię, zagrzebany w książkach i w filmach, które oglądam, skoro pozwala mi na to czas.

Co pan teraz czyta i ogląda?

Nic, co mieści się w terminie „eskapizm". Dzisiaj nie warto uciekać, lepiej drążyć w głąb. Sięgam na przykład po filmy Bergmana. I po lektury, które wcale się nie zestarzały. Czytając Thomasa Manna, mam wrażenie, że to jest pisane dzisiaj. Szukam sztuki, która dotyka spraw ważnych. Bo to nie jest czas na głupstwa. Tego mieliśmy dosyć. Także dlatego nie jesteśmy dzisiaj przygotowani duchowo na trudny czas.

Domyślam się, że osoba tak bardzo aktywna jak pan musi źle znosić autoizolację.

Mam sporo zaległych zajęć, więc na razie to przymusowe odosobnienie tak bardzo mi nie doskwiera. Choć brakuje mi kontaktu z ludźmi, bo te spotkania to jedna z najpiękniejszych stron życia.

Słucha pan non stop informacji, czy próbuje się pan wyłączyć?

Ani jedno, ani drugie. Oglądam dwa dzienniki dziennie, żeby dowiedzieć się, w którą stronę to wszystko idzie. Czytam gazety – jestem człowiekiem tradycyjnym i lubię sięgać po papier. Rozumiem, że epidemia się wciąż wzmaga. Że jesteśmy w tym złym czasie, kiedy wiadomo, że będzie jeszcze gorzej.

Tragiczna jest sytuacja we Włoszech, a to przecież kraj, który jest panu bliski.

Mam tam przyjaciół i daleką rodzinę. Kontakt z nimi utrzymuję tylko przez telefon, nawet listy i paczki już nie chodzą na tej trasie. Oglądam zdjęcia ciężarówek wywożących trumny ze zmarłymi w Bergamo, bo tam nie starcza miejsc na cmentarzach. Albo czytam, że wymarł cały klasztor. To uzmysławia, jak ogromne są te ciosy. I bardzo boli, zresztą jak los całej Europy, tego najbliższego nam świata.

Kultura bezpiecznych czasów względnego dobrobytu była frywolna. Wydaje się, że teraz objawiło się coś, jakby powtórka ze Starego Testamentu. Tam wielokroć panował złoty cielec i przyszły kary Boże. My dzisiaj wykreśliliśmy z naszego myślenia to, co dawniej nazywało się trwogą czy lękiem przed sądem ostatecznym. Teraz instynktownie to wraca. I szkoda, że nie ma ten temat głębszej rozmowy czy refleksji. Jak uporządkować nasze myślenie? Jak połączyć racjonalizm, który nam podpowiada wiele rozsądnych działań, a z drugiej strony to, co każe nam zapalać gromnice czy wystawiać święte obrazy w oknach? Tu współistnieją obok siebie dwa porządki, które są w gruncie rzeczy bardzo odrębne. Mówienie o tym, że to kara jest jednak uzurpowaniem sobie prawa do sądów na temat wydarzeń, których nam, ludziom, sądzić nie wolno. Bo to jest poza naszą logiką. Stąd wziął się ten ogromny zamęt, który trafił na naszą kulturę, która bardzo niechętnie zastanawiała się nad metafizyką. I teraz tę pustkę wypełnia zgiełkiem – czuję to wyraźnie w tym, co czytam w prasie. Ale też widzę, jakie książki wracają. Wzruszyłem się, że wielu ludzi sięgnęło po „Dżumę" Camusa: to bardzo dobra lektura.