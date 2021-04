Od ucha do ucha: Wielkanocny koszyczek

W tym roku Wielkanoc znowu została odwołana przez rząd. W kościołach jeden koszyczek może stać na 20 metrach kwadratowych, więc święconkę dojadamy z ubiegłego roku. Poświęciliśmy jednak chwilę na analizę sytuacji.

Alleluja – popularna piosenka z filmu „Shrek". Mimo że jest raczej smutna, w dawnych czasach ludzie życzyli sobie „wesołego Alleluja".

Baranek – kiedyś robiono je z cukru albo z masła, ale ostatnio zdarzyło nam się zobaczyć wielkanocnego baranka wykonanego z mięsa drobiowego. A tego to musiał zrobić niezły baran.

Babka – symbol protestu na wielkanocnym stole. Pieczona babka przypomina o piekle kobiet. Kobiet uwięzionych w kuchni, przy piekarniku, spętanych stereotypami i konwenansami.

Ciacho – jak wiadomo, jest smaczne. Zazwyczaj to facet, który nie nadaje się na męża, ale na jednorazową przygodę jak najbardziej. No i ciacho jest przeciwieństwem męża, który zazwyczaj jest obciachem. Ciacho nie kojarzy się z postem, wręcz przeciwnie.

Czekoladowe niespodzianki – w Niemczech i w Poznańskiem (to zresztą właściwie to samo) w Wielkanoc chowa się czekoladowe jaja w ogródku, a potem dzieci pod każdym krzaczkiem znajdują jajko niespodziankę. To samo dzie...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ