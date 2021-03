Lee Smolin. Czego Bohr nie powiedział Einsteinowi

Niepoprawny dowód von Neumanna zdaje się jednym z tych przypadków, które nazbyt często przydarzały się w historii nauki, gdy jakaś praca okazywała się równie wpływowa, co błędna.

Nigdy nie istniała jedna interpretacja kopenhaska. To, co mówili Bohr, Heisenberg i von Neumann, nieznacznie się różniło, ale wszyscy byli zgodni co do tego, że nauka przekroczyła Rubikon. Według nich nie było już powrotu do realistycznej wersji fizyki. Przedstawili rozliczne argumenty przeciw takiej ewentualności, wszystkie prowadzące do wniosku, że fizyka kwantowa nie jest spójna z realizmem. Nie było takiej wersji fizyki atomowej, w której elektrony miałyby ściśle określone położenia i trajektorie.

Można by pomyśleć, że najlepszy sposób na obalenie wszystkich tych argumentów polegałby na opracowaniu przez kogoś alternatywnej teorii kwantowej opartej na ideach głoszonych przez realizm. Otóż naprawdę dziwne jest to, że... od 1927 roku istnieje realistyczna wersja mechaniki kwantowej! Opiera się ona na bardzo prostym pomyśle. Możliwe, że sami o tym pomyśleliście. Po prostu trzeba przyjąć, że istnieje jedno i drugie, fale i cząstki. Co powstaje i jest wyłapywan...

