Dominique Moisi: Fala imigracji? Francja jest najsłabszym ogniwem UE

Europa jest na progu kolejnego kryzysu uchodźczego. Turcja przestała powstrzymywać migrantów przed przekroczeniem granicy Unii Europejskiej. ONZ szacowało kilka dni temu, że chce ją przekroczyć ok. 15 tys. osób. Władze w Ankarze mówią o nawet 76 tys. Wielu z nich koczuje przy zamkniętym przejściu granicznym Kastanies

Francuzi stracili pewność siebie, popadli w wielki pesymizm. A wtedy zawsze rodzi się skłonność do zamykania się na obcych, jakiś egoizm, koncentracja na sobie, tożsamościowy nacjonalizm. Ludzie zadają sobie pytanie, czy jednak ten Orbán, ten Kaczyński nie mieli racji - mówi Dominique Moisi, politolog.

Co się stanie z Unią Europejską, jeśli pękną granice Grecji i miliony imigrantów ruszą na Zachód? Powtórka z kryzysu w 2015 r.?

Znacznie gorzej! Zmarnowaliśmy te pięć lat. W niczym nie jesteśmy lepiej przygotowani teraz, niż byliśmy w 2015 r. A jednocześnie Europejczycy są jeszcze bardziej podzieleni. Opanował ich strach przed epidemią koronawirusa i nowym kryzysem gospodarczym. No i w wielu krajach Unii mamy dziś o wiele bardziej konserwatywne rządy, które nie są gotowe na żaden kompromis, dialog. Wystarczy wziąć przykład Grecji, która wbrew prawu unijnemu wstrzymała przyjmowanie wniosków o azyl i wysłała wojsko na granice.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen pojechała do Aten, aby wyrazić poparcie dla premiera Kiriakosa Mistotakisa. Jego strategia jest skuteczna?

Nie jest. No bo co się stanie, jeśli rzeczywiście, jak grozi prezydent Turcji Recep Erdogan, miliony imigrantów zaczną forsować granice Grecji? Wojsko zacznie do nich strze...

