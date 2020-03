Bohater mniej super

Są dzielni, przystojni i odważni. Prawdziwi patrioci gotowi oddać życie za tę swoją Ziemię. Niestety, produkowani taśmowo i bliźniaczo do siebie podobni, niektórym widzom zdążyli się już opatrzeć. I tu właśnie pojawia się Javier z hiszpańskiego serialu komediowego „Sąsiad". Superbohater mało superbohaterski.

Javier mieszka na przedmieściach Madrytu i pracuje w pubie. Swojej pracy nie cierpi, jednak znalezienie innej uważa za zadanie ponad swe siły. Chłopak nie ma zbyt wielu zainteresowań, los ludzkości też jest mu obojętny. Kiedy od umierającego kosmity otrzymuje specjalny kostium oraz zapas pigułek dających olbrzymią siłę, odporność na ciosy i możliwość latania, wcale nie jest zadowolony. W końcu o nic nikogo nie prosił.









Twórcy „Sąsiada" zastanawiają się, co by się stało, gdyby nadludzkie moce otrzymał ktoś do bólu przeciętny, niezbyt inteligentny i pozbawiony ambicji. A dzięki temu bardziej ludzki od superbohaterów Marvela. Javier nie od razu potrafi latać. Sporo czasu poświęca na poznanie swoich możliwości i nie za bardzo wie, jak je wykorzystać. Tajemnicą dzieli się z nowym kumplem z bloku, ale już byłej dziewczynie nic o tym nie wspomina.

Takie spojrzenie jest odświeżające, ale niestety „Sąsiad" nie do końca się udał. Co prawda stara si...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" TYLKO TERAZ: ePrenumerata "Rzeczpospolitej" przez kwartał GRATIS E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ