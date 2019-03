Oprogramowanie do homo sapiens materiały prasowe

Magdalena Salik

Napisać, że jakaś książka to kompendium wiedzy, to złożyć na jej okładce pocałunek śmierci. Oczami duszy zaczynamy widzieć pozycję grubą, solenną, sztampową i nudną. Na szczęście z wyżej wymienionych przymiotników tylko pierwszy odnosi się do „Genu. Ukrytej historii" Siddharthy Mukherjeego. To 500-stronicowe kompendium wiedzy o genetyce jest bowiem książką ciekawą, pogłębioną, klarowną i wciągającą.