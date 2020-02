Najlepsze te małe kina

Reportażystka Olga Gitkiewicz poleca w "Plusie Minusie".

Ostatnio czytam rzeczy nienowe, bo przygotowuję dokumentację o latach 30. XX wieku, o których właśnie piszę, m.in. „Dzienniki" Marii Dąbrowskiej w 13 tomach. To lektura, z której wyłania się zupełnie inna Dąbrowska niż ta, którą znamy. Była spółdzielczynią, działała w rozmaitych kooperatywach. Ciekawie jest poczytać o czymś, co dziś wydaje się bardzo wielkomiejskie i hipsterskie, a świetnie funkcjonowało już 100 lat temu. Zwróciłam też uwagę na to, że w dzienniku Dąbrowska właściwie nie odnotowała istnienia warszawskiego getta w czasie wojny, choć była uważną obserwatorką.









Cieszę się, że ukazała się nowa książka Waldemara Bawołka „Pomarli". Czytam zawarte w niej historie powoli, nie po kolei. To moje nowe olśnienie, Bawołek jest mistrzem opowiadania szczegółem, nastrojem, pięknie buduje zdania. Opowiada o ludziach, którzy odeszli. Od razu przypominają mi się „Umarli ze Spoon River" Edgara Lee Mastersa, trochę zapomniany amerykański...

