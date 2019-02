Rembrandt buntownik

Szpalery banerów z Rembrandtem przed pałacem królewskim w Amsterdamie obwieszczają, że trwa jego rok.

Holandia ogłosiła go dla uczczenia 350. rocznicy śmierci jednego z największych mistrzów malarstwa. Jubileuszowe wystawy w Amsterdamie, Hadze, Lejdzie odbywać się będą przez cały 2019 r. Najważniejszą z nich „All the Rembrandts" w słynnym Rijskmuseum w Amsterdamie już można oglądać. Przedstawia największą na świecie kolekcję dzieł artysty, zgromadzoną przez amsterdamską placówkę, udostępnioną w pełni po raz pierwszy. To 22 obrazy, 60 rysunków i ponad 300 grafik.

Imponującą ekspozycję otwiera sala z ekspozycją zatytułowaną „Patrząc w lustro" z autoportretami artysty. A kolejne części to: „Rodzina jako modele", „Wewnątrz i wokół domu", „Przyjaciele, sąsiedzi, luminarze", „Wędrując po Amsterdamie i wokół niego", „Historie z Biblii", „Intymność", które odpowiadają tematom podejmowanym przez malarza.

Oczywiście, nie jest to jeszcze kompletny Rembrandt. Jego ogromną spuściznę szacuje się na ok. 350 obrazów, 700 rysunków i...