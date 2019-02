Miłość, która czuje się niezręcznie Rzeczpospolita/ Mirosław Owczarek

Marcin Byrski

W zamyśle tych, którzy sprzedali nam walentynki, doskonałe spełnienie miłosnej relacji to związek oparty na formule ja plus ty. Gdy byłem jeszcze w szkole, nikt nie wpadł na pomysł zorganizowania zbiórki charytatywnej, wyjścia do domu samotnej matki albo więzienia, aby przygotować nas na inny rodzaj miłości.

Specjaliści od marketingu doskonale wiedzą, jak wielka siła tkwi w umiejętnie poprowadzonej narracji. W zależności od tego, co mają za zadanie nam sprzedać, bez trudu tworzą historie. Opowieści, które stają się siłą sprzedaży. Umiejętnie wykreowane potrafią nakarmić nas pragnieniem, o którym dotąd może nawet nie wiedzieliśmy. Same sycą się naszymi emocjami. Zewsząd atakuje nas krzykliwość reklam. Ich wszechobecność potrafi być zaślepiająca. Zatem kupujemy, zwiedzeni. Niepotrzebną, jednorazową tandetę. W przypadku rzeczy nie miejmy pretensji do właścicieli galerii handlowych, których zadaniem jest wypracować zysk. Jednak kiedy co krok na ulicy widzimy slogany definiujące pojęcia, nad którymi łamali sobie głowę całkiem sprawni myśliciele, coś zaczyna zgrzytać. Nasza uwaga się rozluźnia i – być może – myśli biegną w skojarzenia, które miłość, bo to ją widzieliśmy na piedestale przed świętem zakochanych, sparują z przedmiotem. W głębi serca czy nie po...