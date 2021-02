Pandemia wykańcza klasę średnią

W Hiszpanii bez źródeł dochodów pozostało cztery na dziesięć osób w wieku do 29. roku życia. Stowarzyszenie pomocy potrzebującym „Od sąsiada dla sąsiada”, które przed pojawieniem się wirusa rozdawało w Madrycie i okolicach 2,5 tony darmowej żywności miesięcznie, teraz szacuje swoje potrzeby na 40 razy więcej. Coraz dłuższe kolejki do punktów dystrybucji żywności ustawiają się m.in. w Barcelonie, jak ta do kościoła św. Anny w maju 2020 r.

Bloomberg/Getty Images