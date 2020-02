Nadzwyczajne szczęście Krystyny Pawłowicz

Jerzy Owsiak: „Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani motyle w brzuchu, poczuje pani rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach, a przez to w głowie też się może poukładać".

Czy za takie chamstwo wobec „cywila" jakikolwiek sąd skazałby obywatela w procesie karnym? Nie sądzę, bo choć wypowiedź niewątpliwie seksistowska i chamska, to z pewnością nie z tych, dla których kodeks karny przewiduje nawet do roku więzienia – tyle bowiem grozi w przypadku skazania z art. 216 za znieważenie. Krystyna Pawłowicz, adresatka tych „życzeń", nie jest jednak zwykłym obywatelem i chyba tylko to tłumaczy sądową ochronę jej dobrego samopoczucia.









Tymczasem do Trybunału Konstytucyjnego trafił niedawno wniosek o uchylenie Krystynie Pawłowicz immunitetu sędziowskiego, aby mogła odpowiedzieć przed sądem za zniesławienie, o które oskarża ją troje obywateli. „Są przedstawicielem diabelstwa, zła, nienawiści, podłości największej, jaką można sobie wyobrazić" – to tylko niektóre bluzgi, jakie na antenie Radia Maryja Pawłowicz skierowała pod adresem osób homoseksualnych, uznane przez trzy osoby za karalne zniesławienie. Myślicie, że sędziowie Trybunału Konsty...

