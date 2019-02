Marcin Anaszewicz: Największym problemem opozycji jest Schetyna

Gdy się wyklucza ludzi, to zamiast wspólnoty, solidarności i kultury dialogu mamy zamknięte społeczeństwo. Narasta fala brunatnej nienawiści, a w internecie – hejt - mówi Marcin Anaszewicz, szef sztabu ruchu Roberta Biedronia.

Plus Minus: Widział pan, z jakim zainteresowaniem spotkały się świąteczne zdjęcia Roberta Biedronia?

To ciekawe, że tyle się dzieje w Polsce, a zdjęcia z wakacji budzą tak duże zainteresowanie.

Może dlatego, że choć w tym czasie na podobnych wakacjach było kilku innych ważnych polityków, żaden się tym nie chwalił w mediach społecznościowych.

To nie jest kwestia chwalenia się, tylko stylu komunikacji. Robert Biedroń był zawsze blisko ludzi. Pokazuje, że jest człowiekiem z krwi i kości. Kimś, kto podróżuje i ma swoje życie. Jak przełożymy to na wyniki zaufania, to widać, że na tym zyskuje. Można się zastanowić, czemu Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna prowadzą politykę w gabinetach, a nie pokazują więcej siebie, jako zwykłych ludzi, nie spotykają się z ludźmi. Może nie byliby wtedy ostatni w rankingu zaufania?

Robert Biedroń mówi o tym, że jest blisko ludzi z małych i średnich miast. Myśli pan, że oni też spędzają Gwiazdkę w Nikar...