Andrea Pitzer. Jak Brytyjczycy założyli obozy koncentracyjne Brakowało wody i nie było mydła; szerzyła się odra. Zwłoki zostawały czasem w namiotach na tyle długo, że zaczynały się rozkładać. Wśród dwóch tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego niemal połowę stanowiły dzieci. Na zdjęciu: jeden z obozów koncentracyjnych dla burskich kobiet i dzieci akg/be&w

Andrea Pitzer

Emily Hobhouse uważała, że utworzenie obozów było kolosalnym błędem. „Cokolwiek by się robiło" - pisała - „nie da się cofnąć tego czynu, który jest ohydny". Była przytłoczona tym, co zobaczyła, ale chciała pokazać opinii publicznej, że „utrzymywanie tych obozów to morderstwo na dzieciach".