Marek Migalski: Lenistwo mózgu szkodzi

Jeśli szwagier jest bardzo uczciwym człowiekiem i wielokrotnie pożyczał nam pieniądze, a do tego świetnie zna się na hydraulice, to jesteśmy skłonni mu wierzyć również w przypadku teorii, które wygłasza na temat szczepionek, mimo że nie ma o tym zielonego pojęcia - mówi Marek Migalski, politolog.

Plus Minus: Może zamiast się obrażać na to, że tylu użytkowników serwisów społecznościowych powiela teorie spiskowe, które brzmią absurdalnie, jak choćby ta, że Stanami Zjednoczonymi z ukrycia rządzi szajka pedofilów czczących Szatana, spójrzmy na to z innej strony i doceńmy, że ludzie mają jednak pozytywną potrzebę poznawczą i nie interesuje ich wyłącznie pełna micha i zaspokojenie najniższych żądzy, tylko szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania, chcą drążyć, podważać utarte przekonania, odkrywać sens. To chyba dobrze?

To perwersyjne podejście, ono skutkuje tym, że co bardziej „dociekliwi" chwytają za broń i jadą do pewnej pizzerii w Waszyngtonie, gdzie podobno Hillary Clinton i demokraci przetrzymują w piwnicy dzieci i urządzają z nimi seksualne orgie. Wiara w teorie spiskowe jest de facto zaprzeczeniem poszukiwania prawdy – tam nie ma poszukiwania, ale jest jedynie chciejstwo prawdy. Tacy ludzie raczej chcą mieć pewność, a nie drążyć. Pl...

