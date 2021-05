Budowanie relacji z głowonogiem

Narratorem nagrodzonego Oscarem dokumentu Pippy Ehrlich i Jamesa Reeda jest wychowany na Przylądku Dobrej Nadziei w RPA Craig Foster. W dzieciństwie uwielbiał poznawać podwodny świat, później jednak ze względu na pracę porzucił hobby. Po latach, przytłoczony obowiązkami i depresją, postanowił wrócić do fascynującej pasji tropiciela „trójwymiarowego lasu", bo tak Foster nazywa ocean. Przynosi mu to ukojenie.

Pewnego dnia podczas nurkowania spotkał ośmiornicę – swoją przyszłą przyjaciółkę i nauczycielkę. Zdobycie zaufania głowonoga wymagało czasu, dlatego Foster zaznacza: „chcę być bardziej jak zwierzę. Instynktownie wiedziałem, żeby nie zakładać pianki. Jeśli chcesz zbliżyć się do takiego środowiska, znacznie pomaga brak barier między tobą a środowiskiem". Film powstawał ponad osiem lat, podczas których Craig nakręcił ponad 3000 godzin materiału.









„Czego nauczyła mnie ośmiornica" jest nie tylko filmem przyrodniczym, ale też – co pewnie niektórych zdziwi – zgłębiającym meandry ludzkiej duszy dramatem psychologicznym. Oglądamy historię rocznej (towarzyszy jej licznik dni) znajomości człowieka i ośmiornicy. Dzięki niej właśnie Foster zrozumiał, co jest istotne w jego życiu. Nauczył się wrażliwości i – jak wynika z filmu – doświadczenie to pozwoli mu zbudować lepszą relację z synem. Głównym przesłaniem dokumentu jest jednak tworzenie właściwych relacji z n...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ