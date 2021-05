Czy rok szkolny trzeba powtórzyć?

– Uważam, że tak, choć może nie nazywałabym tego powtórzeniem roku, bo to oznaczałoby, że w szkole najważniejsza jest dydaktyka, co jest nieprawdą. Nazwałabym to wydłużeniem edukacji o rok – na wszystkich poziomach. Żeby uczniowie mieli szansę nadrobić nie tylko sprawy dydaktyczne, ale i kontakty z rówieśnikami, żeby mieli szansę się rozwinąć i na nowo wejść w rutynę szkolną, z której wypadli przez rok edukacji zdalnej. A ta wyglądała różnie, bo czasami były to zajęcia online, a czasami wysyłanie materiałów, które uczniowie mieli sami opanować – mówi Joanna Ćwiek, autorka wywiadu z prof. Markiem Konopczyńskim pt. „Tu potrzebna jest rewolucja”.



Dlaczego w zachodniej Europie rządy robiły wszystko, by jak najdłużej utrzymać szkoły otwarte, a w Polsce zamknęliśmy je jako jedni z pierwszych i trzymaliśmy je tak długo zamknięte w zasadzie bez żadnej dyskusji społecznej nad tą kwestią? Nad tym zastanawia się Piotr Zaremba w tekście „Klasa polityczna. Najgorsza w polskiej szkole”.



Co czeka uczniów, którzy na ostatnie tygodnie roku szkolnego wrócą do szkolnych murów? Czy polska szkoła wyciągnie w ogóle jakieś wnioski z pandemii? Jak przestawić akcenty z funkcji dydaktycznych na wychowawcze? O tym wszystkim w najnowszym podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.