Marcin Duma: Szczepienia dały Polakom nadzieję

Szczepienia dały ludziom nadzieję na powrót do stylu życia, który ukradł im koronawirus. Widzimy to w badaniach. Ale nastroje wciąż są chwiejne - mówi Marcin Duma, socjolog.

Plus Minus: Gdy politycy mówią o nastrojach społecznych rok po wybuchu pandemii, często przyznają: my wiemy, że wszyscy są bardzo zmęczeni. Pan w swoich badaniach też to widzi?

Pandemia doprowadziła przede wszystkim do sytuacji, w której nastroje są bardzo chwiejne. Można jednak wskazać nieliczne odczucia, które pozostają w miarę niezmienne. Wśród nich właśnie zmęczenie.

Zmęczenie czym jest niezmienne? Każdy przecież jako męczące odbiera coś innego.

Czym jesteśmy zmęczeni? Pandemią jako taką? Lockdownem? Brakiem perspektywy, że to się szybko może skończyć? W zasadzie każdą z tych rzeczy. Ale najbardziej tym, że ten „cholerny wirus" nie chce oddać życia, które nam ukradł. Oczywiście, nie chodzi o ryzyko zachorowania przez nas czy naszych bliskich, chodzi o narzucone obostrzenia, o lockdown. Nie jest ważne, jak to nazywamy, bo zaraz pojawiają się argumenty, że nie wiecie, co to jest lockdown, bo prawdziwy to był w Wielkiej Brytanii. Nie mają znaczenia spory...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Oferta promocyjna: dostęp do treści rp.pl już od 9,90 zł za miesiąc! Wybierz najkorzystniejszą ofertę i zyskaj dostęp do najważniejszych tekstów rp.pl z sekcji: Wydarzenia, Ekonomia, Prawo, Plus Minus; w tym ekskluzywnych tekstów publikowanych wyłącznie na rp.pl. Dostęp do treści rp.pl - pakiet podstawowy nie zawiera wydania elektronicznego „Rzeczpospolitej”, archiwum tekstów, treści pochodzących z tygodników prawnych, aplikacji mobilnej i dodatków dla prenumeratorów. KUP TERAZ