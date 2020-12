Pandemia koronawirusa dała nam czas Plus Minus

Czy koronawirus zmienił nasze postrzeganie czasu? Na co przeznaczyliśmy godziny zyskane choćby na dojazdach do pracy godziny? Co na tym zyskali na przykład nasi bliscy? Czy potrafiliśmy ten czas dobrze wykorzystać? O tym rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.