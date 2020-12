Tomasz P. Terlikowski. Kryzys wiary zaczął się wcześniej

Demograficzna zima nastała nad Europą. Z roku na rok jest gorzej, a radykalnych zmian nie przynoszą nawet rzesze migrantów, którzy przybywają corocznie do krajów zachodnich. Sami przybysze mają wprawdzie nieco więcej dzieci niż pozostali, ale w drugim, najdalej trzecim pokoleniu wskaźniki demograficzne spadają do poziomu typowego dla danego społeczeństwa.

Ten dramatyczny proces doskonale widać obecnie we Włoszech. Już w 2019 roku wskaźniki urodzeń osiągnęły tam najniższy poziom od momentu zjednoczenia kraju, a eksperci wskazują, że po pandemii będzie jeszcze gorzej. Lęk, i to zarówno przed chorobą, jak i przed utratą pracy oraz niepewnym jutrem, sprawił, że już w 2020 roku urodzi się prawdopodobnie o ponad 10 tysięcy dzieci mniej niż w roku 2019, a w kolejnych latach trend ten tylko się umocni. Już teraz we Włoszech wskaźnik demograficzny wynosi 1,29 – w Europie gorzej jest tylko na Malcie i w Hiszpanii.

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale jak wskazuje w rozmowie z amerykańską Catholic News Agency Philip Jenkins, historyk i badacz trendów religijnych z uniwersytetu Baylor, nie da się abstrahować w tej kwestii od czynników religijnych. – Jeśli przyglądać się krajom na całym świecie, to w społeczeństwach o niskiej płodności są również niskie praktyki religijne; w społeczeństwach o wysokiej płodności wysok...

Artykuł dostępny tylko dla e-prenumeratorów "Rzeczpospolitej" Nowa Prenumerata już w sprzedaży, poznaj pakiet korzyści! E-wydanie "Rzeczpospolitej"

Dostęp do wszystkich treści rp.pl

Aplikacja na smartfon i tablet

Specjalistyczne dodatki i newslettery

Dedykowane oferty dla prenumeratorów KUP TERAZ