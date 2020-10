Jakie będą skutki trzeciej rewolucji seksualnej? Konrad Siuda, Plus Minus

Czy osiąganie przyjemności to jedyny sens ludzkiej seksualności? Czym jest trzecia rewolucja seksualna i do czego może doprowadzić? Czy to mężczyźni staną się jej największą ofiarą, czy może po prostu stary model męskości wcale nie warty był utrzymania? I jak budować relacje międzyludzkie w czasach tak dynamicznych przemian? O tym dyskutują Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.