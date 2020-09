Bunt przeciw kulturze masek Plus Minus

O co tak naprawdę toczy się wojna o noszenie lub nienoszenie maseczek? Dlaczego Polacy nie wierzą w koronawirusa? I co takiego jest w słoweńskiej wodzie, że kraj ten zrodził ostatnio tylu wybitnych sportowców, na przykład zwycięzcę Tour de France Tadeja Pogačara. O tym wszystkim rozmawiają Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.