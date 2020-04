Kataryna. Dlaczego ludzie prezydenta uważają nas za idiotów?

Jeśli gdzieś nie widać kampanii wyborczej urzędującego prezydenta, to w sprawozdaniu finansowym jego komitetu wyborczego. Dzięki temu, że obecna kampania toczy się wyłącznie w mediach, prezydent może ją prowadzić po taniości – czas antenowy w mediach publicznych dostanie z samej tylko wdzięczności za podarowane im 2 mld zł. Nie wątpię, że majowy plebiscyt pocztowy prezydent wygra, nie rozumiem tylko, po co jego ludzie muszą udowadniać, że mają nas za idiotów.

Ogłosiła była premier, a powieka jej nie drgnęła, choć akurat jej kandydat jest jedynym, który ma realne możliwości prowadzenia kampanii wyborczej z prawdziwego zdarzenia i z nich korzysta. A to gospodarska wizyta w rozlewni płynu dezynfekującego sprzedawanego na Orlenach, a to promocja na tik-toku sfinansowanej przez ministerstwo i wcale niezwiązanej z kampanią wyborczą aplikacji, a to wreszcie roznoszony osobiście przez pracowników KRUS list do rolników z pochwałami pod jego adresem.

Pani Szydło zapewnia, że prezydent nie ma czasu na kampanię, bo pracuje nad rozwiązaniami antykryzysowymi. Niestety z jego obietnic nic nie wynika, nawet z własnym rządem nie udało mu się wynegocjować obiecanego i oklaskanego trzymiesięcznego zwolnienia z ZUS dla wszystkich firm.

Władza, zajęta upychaniem w kolejnych wersjach tarczy antykryzysowej wygodnych dla siebie przepisów, wprowadza rozwiązania, których potem petentom nie umieją wytłumaczyć jej urzędnicy. Przykład? Przedsiębiorca, który na początku kwietnia złożył wniosek o trzymiesięczne zwolnienie z ZUS, może je otrzymać pod warunkiem, że tego ZUS-u nie zapłaci, ale jeśli go nie zapłaci, to powstaje mu zaległość. Czyli ci, którzy zaraz po wejściu w życie tarczy antykryzysowej nie zapłacili składek za marzec, mają obecnie na koncie w ZUS miesięczną zaległość, w maju zrobi się ona dwumiesięczna. Tymczasem jeśli chcą skorzystać z innego instrumentu z tej samej tarczy – dofinansowania wynagrodzeń pracowników – to muszą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń zadeklarować, że zaległości wobec ZUS nie mają. I choć ustawa im gwarantuje, że za jakiś czas ta zaległość zostanie umorzona, to na razie zaległość jest. Pozostaje więc dylemat – skłamać we wniosku i mieć szansę na wsparcie, czy odpuścić składanie i nie ryzykować, że jakiś nadgorliwy urzędnik zechce ukarać za oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym.

Tak wygląda wnętrze obiecanego przez wicepremier Emilewicz „olbrzymiego helikoptera z pieniędzmi przelatującego nad Polską". Ale cośmy się nachwalili na konferencjach, to nasze...