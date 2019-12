Człowieczeństwo według Wandy Nowickiej

Wanda Nowicka: „To jest kwestia ideologiczna. Płód to jest płód. Będzie człowiekiem, jak będzie urodzony, jak będzie dysponował pewnymi prawami. Proszę nie używać języka »zabić dziecko«".

Dzieckiem jest każda istota ludzka od momentu poczęcia do osiągnięcia pełnoletności" – to definicja dziecka z ustawy o rzeczniku praw dziecka i nie jest to jedyny przepis, który poczęte dziecko „uczłowiecza". Jeśli zgadzamy się, że przerwanie życia jest zabijaniem, nie da się zaprzeczyć temu, że aborcja jest zabiciem dziecka. Jeśli Wandzie Nowickiej z trudem przychodzi uczciwe przyznanie, że w pewnych okolicznościach zabicie człowieka uznaje za akceptowalne, może się pocieszać, że i prawica w obronie życia nie jest pryncypialna, dopuszczając karę śmierci, która bez wątpienia również jest zabiciem człowieka, choć na innym etapie jego życia i z innego powodu.









Powiązanie człowieczeństwa jednostki z prawami, jakie w danym momencie historii przyznało jej własne państwo, bardzo źle się kojarzy. Czarnoskórzy Amerykanie nie stali się ludźmi dopiero w momencie zniesienia niewolnictwa, a kobieta w kraju arabskim nie jest mniej człowiekiem tylko dlatego...

