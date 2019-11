Myślenie na płóciennej macie

Słowo „mandala" wywodzi się z buddyzmu tantrycznego i oznacza charakterystyczny dla tej kultury motyw artystyczny. To harmonijne połączenie koła i kwadratu, symbolizujące z jednej strony nieskończoność nieba, z drugiej wewnętrzny świat człowieka. Tworzenie i niszczenie mandali stanowi etap transformacji człowieka, formę medytacji służącej szukaniu równowagi. Dziś jednak cały proces mocno strywializowano, a w sklepach kupić można mandalowe kolorowanki dla dorosłych czy utrzymane w zbliżonym stylu obrazki do powieszenia na ścianę.

Gra planszowa Mandala też wiele wspólnego z religijnością Wschodu nie ma, ale za to pozwala się odprężyć i nabrać dystansu do świata. Ewentualnie strasznie wkurzyć – to w końcu gra karciana, która bazuje na bezlitosnej niekiedy rywalizacji. Zabawa toczy się na płóciennej macie podzielonej na dwie części należące do graczy oraz jedną wspólną. Gracze zgodnie z opisanymi w instrukcji regułami wykładają na nich karty, zabudowując tzw. wzgórza. Muszą m.in. przestrzegać zasady unikatowości koloru, według której dany kolor może pojawić się tylko raz na każdej z trzech części mandali. Ciekawostką jest to, że również podczas gry mandalę się niszczy – dzieje się tak, gdy na choćby jednej z nich znalazło się wszystkich sześć kolorów.









Mandala nie jest typową grą planszową. Nie ma chociażby szczątkowej fabuły ani bohaterów, ponadto bazuje na abstrakcyjnych kartach z pięknymi ilustracjami. Wyróżniają ją też proste zasady, które w ciągu kilku...

