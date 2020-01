Kampania Kidawy-Błońskiej zawieszona, bo PO czeka na szefa

Inny polityk ujawnia, że wstępnym planowaniem strategicznym zajmuje się Rafał Grupiński, niegdyś stronnik Schetyny, później krytyk obecnego przewodniczącego. – Z żoną Grupińskiego Kidawa-Błońska zna się od lat. Ewa Malinowska-Grupińska jest szefową Rady Warszawy. W orbicie jest jeszcze posłanka Monika Wielichowska, chociaż nie ma mowy o żadnym sztabie – dodaje nasz informator. W Sejmie krążą co prawda nazwiska sztabowców czy nawet szefa kampanii, ale najważniejsze decyzje czekają na nowego szefa partii. Przewodniczący musi podjąć lub zatwierdzić ostateczne decyzje finansowe, personalne i strategiczne. Do tego czasu kandydatka ma przygotowywać się do kampanii. Ale nie będzie to specjalnie widoczne.