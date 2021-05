Ireneusz Raś: Borys Budka uniknął szczerej rozmowy

- Jeżeli organizujemy Radę Krajową w Rzeszowie – a wiemy, że są tam przedterminowe wybory prezydenckie – to nie po to, aby debatować o wewnętrznych sprawach PO, bo to nie czas na to. Gdybym prowadził taką rozmowę na Radzie Krajowej, to nie tylko zaszkodziłbym PO, ale przede wszystkim wyborom w Rzeszowie – tego odpowiedzialny polityk nie może zrobić. Moi koledzy od wielu miesięcy słali prośby by takie spotkanie się odbyło, ale w miejscu neutralnym. Niestety, Borys Budka nie ogłosił takiego zjazdu, według mnie wypełnił tylko punkt ze statutu mówiący, że taka rada musi się odbyć raz na pół roku i pod osłoną wyborów w Rzeszowie uniknął szczerej rozmowy – stwierdził były poseł PO.

Ireneusz Raś analizował również nowy program PiS-u „Polski Ład”.

– Gdybyśmy mieli uporządkowany program, to odpowiedź na Ład PiS-u byłaby prosta i wypływałby z przygotowanego konspektu ideowo-programowego. PiS jak zwykle zaproponował to, czego nie będzie mógł „rozdać” w tej kadencji. Tak naprawdę ten nowy ład, to jest plan PiS-u na kampanię wyborczą 2023 – mówił.



Polityk mówił także o przyszłości w PO pod kątem zamian programowych oraz partyjnych.

- PO musi się zdefiniować na nowo programowo i ideowo. To najlepsza okazja by zmierzyć się z PiS-em oko w oko – to nie Ireneusz Raś, nie konserwatyści w PO, nie Paweł Zalewski, nie Grzegorz Schetyna odpowiadają za to, co dzieje się dziś z PO i jak jest przygotowana do przyszłego starcia , jeżeli chce pozostać liderem opozycji – ocenił poseł.