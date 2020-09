Schetyna: Najpierw integracja w PO. Koniec dyskusji

Jego zdaniem konieczna jest do tego budowa relacji między ugrupowaniami opozycyjnymi, które tworzą KO, i środowiskami, które reprezentują, by tworzyć nie tylko przyszłą koalicję parlamentarną, ale i pozaparlamentarną.

Ale najważniejsze jest, według Schetyny, konsolidacja PO.

- Pierwszym krokiem jest integracja wewnątrz Platformy, koniec dyskusji, wybory władz klubu parlamentarnego, przejście do następnego etapu budowy silnego ugrupowania opozycyjnego, które będzie gotowe wygrać wybory w 2023 roku, te samorządowe i parlamentarne - mówił polityk.

Podkreślił, że nie wyklucza rembrandingu PO, rozmowy o zmianach, ale jest to dopiero następny krok. Platforma, przypominał Schetyna, jest obecnie po wyborze przewodniczącego, a przed wyborami władz klubu KO. I chodzi o to, by były one "dobrą, podmiotową reprezentacją wszystkich środowisk politycznych".

Schetyna był także pytany o ironiczne nieraz słowa, jakimi były szef PO i były premier Donald Tusk komentuje sytuację w Polsce, ale również w jego byłej partii.

Zdaniem Schetyny nie wynika to ze złej woli ani dystansu do PO. Tusk, jako współtwórca Platformy Obywatelskiej "rzeczywiście może więcej i może się odnieść, szczególnie np. w tych kwestiach finansów, podwyżek dla posłów".

Zdaniem Grzegorza Schetyny Donald Tusk chce w polskiej polityce pozostać "przynajmniej tą osobą, która jest słuchana i z której wypowiedzi wyciągane są wnioski".

- Uważam, że to też wyzwanie dla PO. Życzę wszystkim takiego doświadczenia, jakie ma Donald Tusk i życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili z tego czerpać. Naprawdę warto – mówił Schetyna.