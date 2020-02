Siemoniak: Dziś 500+ to pieniądze na prywatnego korepetytora

- 500+ trzeba dziś wydawać na prywatnego korepetytora i prywatną służbę zdrowia. Już nie mówię o tym, jak inflacja zjada 500+, a usługi publiczne leżą - mówił.

- My nie straszymy Polaków, tylko pokazujemy, co PiS robi. Proszę wziąć pod uwagę, co PiS zrobił w służbie zdrowia przez ostatnie 4 lata? Obiektywne raporty pokazują: kolejki się wydłużyły, miała być likwidacja NFZ, miały być różne rzeczy, kompletnie zostało to zarzucone - dodał.

Zdaniem Siemoniaka PiS chciałby rozmawiać na inne tematy, bo ten nie jest dla nich korzystny. - Zdrowie jest najważniejszą rzeczą. To banał, ale tak dokładnie jest. Może się to komuś nie podobać, ale o takich rzeczach trzeba rozmawiać: o zdrowiu, polityce społecznej, mieszkaniach, szkołach. Nigdy za mało debaty o takich rzeczach. O czym chciałby PiS dyskutować? O milionie elektrycznych samochodów? O elektrowni Ostrołęka, której nie będzie? - pytał polityk PO.