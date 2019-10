Siemoniak: PO może złożyć dwa protesty wyborcze Fotorzepa/ Roman Bosiacki

We wtorek PO zdecyduje, czy złożyć protesty wyborcze do Sądu Najwyższego. - To nie są sytuacje złego przeliczenia głosów, tylko zasadniczej wątpliwości - powiedział wiceszef PO w programie "Gość Wydarzeń".