Sondaż: Kto powinien zostać przewodniczącym PO?

W związku z dyskusją toczącą się wokół przywództwa w PO spytaliśmy uczestników sondażu SW Research dla rp.pl "który polityk Pani/Pana zdaniem sprawdziłby się najlepiej na stanowisku przewodniczącego PO?". Wśród potencjalnych kandydatów wskazaliśmy Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę-Błońską, Joannę Muchę, Grzegorza Schetynę i Tomasza Siemoniaka.

Mając taki wybór 26,2 proc. uczestników sondażu wskazało kandydatkę Koalicji Obywatelskiej na premiera, Małgorzatę Kidawę-Błońską. 14,7 proc. uważa, że najlepszym liderem byłby Borys Budka. O tym, że liderem PO powinien pozostać Schetyna, przekonanych jest 7,4 proc. ankietowanych. Na Joannę Muchę wskazuje 6,9 proc. respondentów, a na Tomasza Siemoniaka - 6 proc. 38,8 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Kidawę–Błońską wskazało 3 na 10 kobiet i prawie co czwarty mężczyzna. Odsetek osób uważających Posłankę za najlepszą kandydatkę do pełnienia funkcji przewodniczącej Platformy Obywatelskiej rośnie wraz z wiekiem - wśród osób do 24 roku życia jest to co piąty, a wśród osób, które skończyły 50 lat prawie co 3 badany. Małgorzatę Kidawę–Błońską częściej wskazują osoby

z wykształceniem wyższym (3 na 10 respondentów), niż te, które skończyły edukację na niższym szczeblu. Biorąc pod uwagę dochód są to częściej osoby zarabiające od 3001 do 5000 zł (31%), niż te o innych dochodach. W podziale uwzględniającym wielkość miejsca zamieszkania była kandydatkę opozycji na stanowisko premiera wskazują najczęściej mieszkańcy miast liczących od 200 do 499 tys. mieszkańców – co trzeci z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.