Paweł Kukiz: Tusk przy Schetynie jest malutki i słabiutki

Lider Kukiz'15 skomentował możliwość powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. - Schetyna zbudował Tuskowi Platformę Obywatelską, do tego nie mam wątpliwości - uważa Paweł Kukiz.

- Grzegorz Schetyna najpierw połknął Nowoczesną, teraz połyka Sojusz Lewicy Demokratycznej i Zielonych. To jest po prostu polityka traktowana jak biznes - mówił w programie "Gość Wiadomości" Paweł Kukiz.

- Ja bardzo mocno wspierałem PO, będąc poza polityką, przede wszystkim dlatego, że na sztandarach (...) mieli jednomandatowe okręgi wyborcze, mieli referenda, mieli obniżenie VAT-u do 22%, (...) mieli oprócz tego likwidację senatu. Niczego z tego nie wykonali. (...) Jeżeli raz ktoś tak mocno mnie zawiódł, to jakoś szczególnie liczyć na mnie nie może - przypomniał lider Kukiz'15.

Polityk komentował również możliwość powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. - Schetyna zbudował Tuskowi Platformę Obywatelską, do tego nie mam wątpliwości. On jest wybitny w zakresie różnego knucia, intryg i podobnych spraw i w kapitalny sposób (...) rozegrał wszystkie opcje polityczne i Tusk jest w tej chwili przy nim słabiutki i malutki - ocenił.