Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group. Ranking „Rzeczpospolitej”

Piotr Kagankiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Radomsku

Pierwsze miejsce to przede wszystkim sukces doskonałej załogi i jej podejścia do pacjentów. W Radomsku jest wspaniała załoga, która doskonale rozumie grę zespołową i ma świadomość, że albo wygramy jako zespół, albo przegramy jako jednostki, każdy z osobna. Ludzie są najważniejsi, ale trzeba stworzyć im dobre, nowoczesne i zaawansowane technologicznie stanowisko pracy. Jesteśmy nastawieni na rozwój i systematyczne podnoszenie jakości. W ramach współpracy z samorządem miejskim oraz powiatowym staramy się o środki unijne na nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną. To dzięki funduszom z Unii Europejskiej udało się wdrożyć pakiet onkologiczny i uruchomić program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC) oraz kompleksowej opieki nad pacjentem po zawale (KOS – Zawał). W styczniu lecznica uzyskała dotację unijną w wysokości ponad 2,7 mln zł na wdrożenie e-usług. W tym roku do szpitala trafił też nowy sprzęt przeznaczony do rehabilitacji pacjentów kardiologicznych. Gdy cztery lata temu zostawałem dyrektorem Szpitala Powiatowego w Radomsku, jego zadłużenie sięgało 20 mln zł przy przychodach 60 mln zł. Dziś nasze zadłużenie to ok. 10 mln zł przy prognozowanych przychodach na koniec roku ok. 140 mln zł. Wartość kontraktu ma ogromny wpływ na efektywność zarządzania, bo przy bardzo szybkim wzroście kosztów rodzajowych trudno utrzymać jakość, nie zwiększając przychodów. Ponieważ my chcemy utrzymywać jakość na najwyższym poziomie, nie mamy wyboru – musimy się rozwijać i zwiększać przychody. Staramy się sprostać wszelkim wyzwaniom pojawiającym się na rynku medycznym i udzielać takich świadczeń, jakich potrzebują nasi pacjenci. Szpital to miejsce, w którym specjaliści z wielu dziedzin medycyny, wyposażeni w nowoczesny sprzęt, mają możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności dla dobra pacjentów.

Maria Słota, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie

To ogromne wyróżnienie i niezwykła nobilitacja dla tak małego szpitala z miasta oddalonego o 20 km od Zamościa i rozsławionego przez Jana Brzechwę w jego wierszu „Chrząszcz". Nasz szpital awansował aż o dziesięć pozycji – w ubiegłorocznej edycji zestawienia plasował się na miejscu 11. Zarządzanie małym szpitalem to nie lada wyzwanie. W dużej placówce jest o wiele łatwiej – można elastyczniej regulować pracę, łączyć zakresy i przesuwać personel. W naszej sytuacji 48-łóżkowego szpitala, który składa się z trzech oddziałów, musimy się starać dużo bardziej. Dla mnie to wyróżnienie szczególne. Rodzaj zwieńczenia mojej pięcioletniej kadencji, która upływa za pół roku. Kiedy obejmowałam stanowisko, placówka była mocno zadłużona. Od tego czasu zdołała zredukować zadłużenie i przejść gruntowne zmiany. W tym roku w szpitalu pojawił się nowy sprzęt zakupiony w ramach projektu unijnego – aparat do znieczuleń, gastroskop, kolonoskop, duże wyposażenie pracowni rentgenodiagnostyki obrazowej, a więc aparat do RTG, oraz mniejsze wyposażenie oddziałów. Rok temu w budynku udało się odnowić elewację, co stanowi nie lada wyzwanie, ponieważ 200-letni budynek jest pod stałą kontrolą konserwatora zabytków. Odnowienie elewacji jest nie tylko ważne ze względu na walory estetyczne, ale też wpływa na psychikę pacjentów. Swoim poprzednim wyglądem szpital wręcz odstraszał. Sytuacja pandemii bardzo utrudnia nie tylko codzienne funkcjonowanie, ale także inwestycje. Bardzo trudno określić, co będzie w przyszłości. Na pewno jednak będziemy robili wszystko, żeby utrzymać szpital na jak najwyższym poziomie z tą wspaniałą kadrą – medyczną, pielęgniarską i pozostałymi pracownikami, żeby móc się rozwijać i służyć pacjentom, bo to jest celem naszej codziennej pracy i codziennych zmagań z trudną rzeczywistością.

Gizela Jagielska, wicedyrektor ds. medycznych Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Nasza porodówka co roku poprawia rekord urodzeń, przyciągając rodzące z Wrocławia oraz innych miast Dolnego Śląska, a także województw ościennych, m.in. z Opolszczyzny. W tym roku na świat przyszło tu już 2 tys. dzieci, a do końca roku wynik ten może się jeszcze znacząco poprawić, bo dwutysięczny malec urodził się 8 listopada. To znaczny wzrost, jeśli wziąć pod uwagę, że w 2019 r. w Oleśnicy było 1435 porodów, w 2018 r. – 1260, w 2017 r. – 911, a w 2016 r. – 635. Nasz oddział ginekologii, położnictwa i neonatologii stara się o II stopień referencyjności, co pozwoli nam zajmować się pacjentkami nie tylko w ciąży niepowikłanej, ale także w ciąży zagrożonej. W lipcu na przechodzącym rewitalizację oddziale neonatologii oddano salę intensywnego nadzoru, a we wrześniu kolejną – wyremontowany pokój narodzin, zwany także Salą Piwoniową. Obecnie, jak niemal wszystkie placówki w Polsce, Zespół Szpitali w Oleśnicy walczy z rzeczywistością covidową. Choć zgodnie z zaleceniami konsultantów krajowych położnictwa i ginekologii oraz perinatologii kierujący szpitalem mogą zdecydować o wstrzymaniu porodów rodzinnych ze względu na pandemię, nasz oddział wciąż umożliwia przyszłym matkom rodzenie w obecności bliskich. Warunkiem jest zabezpieczenie osoby towarzyszącej w środki ochrony osobistej – maseczkę, odzież i obuwie zamienne. W połowie października wstrzymano natomiast odwiedziny, ponieważ wielu gości nie przestrzegało zasad reżimu sanitarnego. Mam jednak nadzieję, że gdy sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie, zarząd szpitala znów będzie mógł się skupić na zapewnieniu dobrej i właściwej ochrony zdrowia mieszkańcom powiatu, co jest celem statutowym placówki.