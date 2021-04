Mirosław Żukowski: Superliga: Kłótnia bogaczy o podział kasy

Był to drugi krok podkopujący historyczne podstawy europejskiego futbolu - pierwszy to tzw. prawo Bosmana, po którym kluby praktycznie straciły swój narodowy charakter. Także tę zmianę kibice przełknęli, bo kto nie lubi, gdy w ich drużynie grają gwiazdorzy, a że nie są to chłopcy z naszego miasta, ani nawet naszego kraju, to trudno. Kiedy w Chelsea Londyn Romana Abramowicza nie wybiegał na boisko żaden Anglik, od klubu nie odwrócili się ci, którzy kibicowali mu od pokoleń.

Wprawdzie Liga Mistrzów już dawno przestała być wyłącznie ligą mistrzów krajowych, co nie wszystkim się podobało, bo oznaczało praktycznie zamknięcie drzwi dla mistrzów z krajów biedniejszych i piłkarsko słabszych. Protesty jednak szybko ustały w starciu z argumentem, że wicemistrz czy nawet trzecia drużyna ligi angielskiej, niemieckiej czy hiszpańskiej to wyższy poziom, większa oglądalność i zyski dla właściciela tego spektaklu (jest nim Europejska Federacja Piłkarska - UEFA).

Jednak pierwsza reakcja kibiców i wpływowych polityków wsłuchanych w głos ludu (to przecież głos wyborców), na powstanie Superligi w stylu NBA, świadczy, że tego może być już za wiele. Trzeba mieć nadzieję, że czas koronawirusa wybrany by ogłosić ten projekt, nie zgasi krytycyzmu i nie spowoduje obojętności.

Chciwców i cyników widzących w piłce nożnej wyłącznie źródło zysku mogą powstrzymać jedynie kibice odrzucający tę nową grę, której zasady ustalają fachowcy od marketingu. Na szczęście na razie kluby francuskie i niemieckie nie przystąpiły do Superligi, a UEFA grzmi, że wykluczy każdego, kto weźmie udział w tym projekcie. To akurat łatwo zrozumieć, bo Superliga to byłby koniec obecnej Ligi Mistrzów, na której UEFA się uwłaszczyła i świetnie zarabia.

To jest kłótnia bogaczy o podział kasy. Z dotychczasowymi władcami futbolu trudno było iść pod rękę, ale jeśli zwyciężą ci, którzy chcą dorwać się do pieniędzy wraz z Superligą, będzie to koniec świata w jaki wprowadzali nas nasi dziadkowie i ojcowie zakochani w piłce nożnej i w swoich klubach. Trudno o optymizm, jest większa szansa, że sprawy pójdą źle.