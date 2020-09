Superpuchar Europy dla Bayernu. Nieuznany gol Lewandowskiego

Bayern złapał wiatr w żagle. Chwilę po przerwie, po wymianie podań z Thomasem Muellerem, do siatki trafił Lewandowski, ale po analizie VAR okazało się, że był na spalonym. Równie krótko z bramki cieszył się Leroy Sane - tym razem arbiter odgwizdał faul Lewandowskiego. Mistrz Niemiec nie chciał czekać, dążył do wygranej, a Sevilla patrzyła, co robi przeciwnik i liczyła na kontry. Mało brakowało, by jedna z nich przyniosła efekt. Tuż przed końcem, po błędzie Alaby, Youssef En-Nesyri pędził samotnie na bramkę Bawarczyków, ale Neuer utrzymał kolegów w grze.

Ledwo zaczęła się dogrywka, a En-Nesyri stanął przed kolejną świetną okazją. Urwał się obrońcom, minął Alabę, uderzył, ale Neuer odbił piłkę na słupek. En-Nesyri pracował na tytuł superrezerwowego, ale to wprowadzony już w dogrywce i prawdopodobnie żegnający się z Monachium Javi Martinez wywiązał się lepiej z roli dżokera. Dobił głową strzał Alaby i Bayern sięgnął po czwarte trofeum za kadencji Hansiego Flicka.

Bawarski walec wciąż ma szansę przejść do historii i triumfować we wszystkich rozgrywkach. Za tydzień powalczy z Borussią Dortmund o Superpuchar Niemiec, w grudniu - o klubowe mistrzostwo świata w Katarze. Powstrzymać go przed powtórzeniem wyczynu Barcelony Pepa Guardioli (z 2009 roku) mógłby chyba tylko koronawirus.

Superpuchar Europy



Bayern - Sevilla 2:1 po dogrywce (1:1)

Bramki - dla Bayernu: L. Goretzka (34), J. Martinez (104); dla Sevilli: L. Ocampos (13 - z karnego).

Bayern: Neuer - Pavard, Suele, Alaba (112, Boateng), Hernandez (99, J. Martinez) - Goretzka (99, Davies), Kimmich - Gnabry, Mueller, Sane (70, Tolisso) - Lewandowski.

Sevilla: Bounou - J. Navas, Kounde, D. Carlos, Escudero - Jordan (94, Vazquez), Fernando, Rakitić (56, Torres) - Suso (73, Gudelj), L. de Jong (56, En-Nesyri), Ocampos.