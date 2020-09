Rusza liga włoska. Rzym nowym domem Milika

We wtorek „Gazzetta dello Sport” poinformowała, że Polak nie zgodził się na warunki proponowane przez klub z Rzymu (pięcioletni kontrakt i 5 mln euro rocznej pensji), a że był częścią większej układanki, zablokował przenosiny Edina Džeko z Romy do Juventusu oraz Mattii De Sciglio w drugą stronę.

„Corriere della Sera” zdążyła napisać, że odmowa transferu to zemsta Milika na prezesie Napoli Aurelio de Laurentiisie, który do spółki z trenerem Gennaro Gattuso odsunął go od składu, że Polak poczeka do końca kontraktu i w przyszłym roku odejdzie za darmo. Taki ruch przed mistrzostwami Europy byłby jednak bardzo ryzykowny. Ciężko przygotować się do turnieju, siedząc na ławce rezerwowych albo na trybunach.