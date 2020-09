Gareth Bale wrócił do Tottenham Hotspur

Po kiepskim początku sezonu Spurs dokonali wzmocnień. W pierwszej kolejce Premier League ekipa trenera Jose Mourinho przegrała z Evertonem 0:1. Drużyna Kogutów następnych spotkaniach będzie mieć już znacznie mocniejszą kadrę. Do północnego Londynu trafili piłkarze, którzy wcześniej łączeni byli z przenosinami do Manchesteru United – Gareth Bale i Sergio Reguilon.

Walijczyk w poprzednim sezonie zdobył tylko dwa gole i nie zagrał w ostatnich ośmiu spotkaniach Realu Madryt. Królewscy postanowili zredukować olbrzymie koszty i wypożyczyć go do Londynu na rok. Oba kluby będą płaciły jego pensję wynoszącą 14 milionów euro za sezon po połowie. Tym samym Bale wróci do Tottenhamu po siedmiu latach. W barwach Spurs do tej pory rozegrał 203 spotkania, w których zdobył 56 bramek i miał 58 asyst - przypomina Onet.

Tottenham wzmacnia też lewą stronę defensywy. W pierwszym meczu sezonu na tej pozycji zagrał Ben Davies, niedługo jego miejsce powinien zająć Sergio Reguilon. Tak stanie się wtedy, gdy Hiszpan podtrzyma poziom występów z Sevilli. W minionym sezonie zdobył trzy bramki i miał pięć asyst. 23-latek ma trafić do Spurs za 30 milionów euro, a Królewscy zapewnią sobie możliwość odkupienia go za większą kwotę w kolejnych dwóch letnich oknach transferowych lub pierwokupu w ciągu pięciu lat.