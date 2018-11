Źle się dzieje w Lubinie

W Poznaniu rozpoczynają nowy rozdział z Adamem Nawałką, od poniedziałku trenerem Lecha. W Zagłębiu afera w akademii.

Były selekcjoner zbiórkę w klubie zarządził w poniedziałek już na... 7.30. Nawałce zależało, aby odbyć z zespołem jeden pełny mikrocykl treningowy przed kolejnym meczem (Lech zagra w sobotę w Krakowie na stadionie przy ul. Kałuży).

Pracę z pierwszą drużyną Lecha zakończył tym samym Dariusz Żuraw. Tymczasowy szkoleniowiec na pożegnanie poprowadził zespół do wygranej z Wisłą Płock. Choć to goście objęli prowadzenie, Lech odrobił straty jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw wyrównał wielce ostatnio krytykowany Darko Jevtić, a decydującego gola zdobył Christian Gytkjaer.

Poniżej dalsza część artykułu

Duńczyk popisał się pięknym uderzeniem, nietypowym dla niego – do tej pory dał się raczej poznać jako klasyczny snajper wykańczający akcje kolegów. Tym razem przeprowadził indywidualną akcję i uderzył z dystansu, pięknie podkręcając piłkę.

Razem z Nawałką, który kontrakt oficjalnie podpisał w niedzielę wieczorem, do Lecha dołączy jeszcze pięć osób ze sztabu szkoleniowego, w tym asystent z kadry - Bogdan Zając i trener bramkarzy Jarosław Tkocz.

W niedzielnym meczu "na szczycie" Lechia Gdańska po strzelaninie pokonała Jagiellonię Białystok i umocniła się na pozycji lidera. Ma już pięć punktów przewagi nad drugą drużyną w tabeli - Legią Warszawa.

W Lubinie trzecią porażkę z rzędu pod wodzą tymczasowego trenera Bena van Daela poniosło Zagłębie. Rywalem była Legia, której zwycięstwo zapewnił William Remy. To był pierwszy mecz ligowy Francuza od 21 lipca.

Zagłębie w ostatnich dniach ma jednak problemy znacznie poważniejsze niż słaba postawa pierwszego zespołu. Akademia klubu z Lubina należy do najlepszych w Polsce. Od kilku lat wychowuje piłkarzy, którzy dostają szansę w ekstraklasie, gdyż trenerzy mają nakaz stawiania na wychowanków.

Ta dobra reputacja może jednak lec w gruzach. Dyrektor placówki Wiesław Wojno właśnie stracił pracę – musiał bowiem zawiadomić prokuraturę o znęcaniu się grupy chłopców nad jednym z kolegów. Informację o tym, że Wojno zapłacił za aferę posadą, podało Radio Wrocław. Sprawa ma trafić do sądu rodzinnego.

W roczniku 2004 jeden z chłopców był ofiarą regularnego prześladowania. Prym wiódł w tym szczególnie wyrośnięty, pochodzący z Krakowa dzieciak, o 30 centymetrów wyższy od ofiary. Obaj mieszkali w internacie. Agresor został wyrzucony z klubu, natomiast ofiarę rodzice zabrali do domu. Trzech młodych zawodników, którzy mieli pomagać oprawcy i którzy nagrywali te sytuacje na telefon, zostało zawieszonych w prawach ucznia.

Jak z kolei donoszą sportowefakty.wp.pl, to nie był jednorazowy przypadek znęcania się, chociaż prokuratura (przynajmniej na razie) będzie badać wyłącznie sprawę agresora z Krakowa. Według wp.pl jakiś czas temu inny chłopiec został dotkliwie pobity i wypchnięty z autobusu. Musiał nocą sam wracać do bursy.

Klub zareagował właściwie, a prezes Mateusz Dróżdż w Radiu Wrocław nie krył oburzenia. – Nie wykluczam kolejnych zwolnień. Jeżeli będą miały miejsce podobne przypadki, to nawet jeśli miałbym w bursie Ronaldo, to tego Ronaldo w Lubinie nie będzie. Dlaczego? Bo jeżeli nie potrafisz być człowiekiem i partnerem wobec swoich kolegów, to nie będziesz dobrym piłkarzem.

16. KOLEJKA EKSTRAKLASY

Piast Gliwice – Zagłębie Sosnowiec 0:0

Korona Kielce – Górnik Zabrze 4:2 (E. Pape Diaw 8, E. Soriano 17 i 41, M. Cebula 37 ?– I. Angulo 19 – z karnego i 89)

Lech Poznań – Wisła Płock 2:1 (D. Jevtić 45, Ch. Gytkjar 45 ?– D. Szymański 29)

Cracovia – Śląsk Wrocław 1:1 (N. Datković 82 – R. Pich 45)

Pogoń Szczecin – Miedź Legnica 2:0 (I. Guarrotxena 64 i 83)

Zagłębie Lubin – Legia Warszawa 0:1 (W. Remy 9)

Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok 3:2 (F. Paixao 37 - z karnego, J. Kubicki 45, 67. M. Nalepa - M. Poletanović 39, A. Novikovas 53)

W poniedziałek Arka Gdynia – Wisła Kraków (18.00, Eurosport 2)